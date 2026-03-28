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中低階手機市場將大洗牌？華為推「千元機」搶市占 打響存量出清戰

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸中低階手機市場將大洗牌，華為推「千元機」要搶更多市占。圖／路透
大陸中低階手機市場將大洗牌，華為推「千元機」要搶更多市占。圖／路透

在記憶體漲價的催化下，中低階手機市場將迎來一場大洗牌。華為日前推出暢享90系列「千元機」，起售價人民幣1,299元（新台幣5,845元），透過搭載鴻蒙系統和麒麟晶片、5G速度，要來搶佔更多低階市占。

分析指出，當華為將目光重新投向下沉手機市場，對於整個手機行業而言，一場殘酷的存量出清戰已然打響。

華爾街見聞報導，華為暢享90系列全系搭載麒麟8系列處理器，預裝HarmonyOS 6系統。這代表著華為暢享系列回歸5G的同時，也首次搭載純血鴻蒙。

自2023年華為Mate 60實施「先鋒計畫」以來，華為率先實現中高階手機回歸5G和麒麟晶片。如今隨著華為暢享90系列的面世，華為終端 BG 首席執行官何剛在華為春季全場景新品發布會上宣布：「華為手機終於實現全面的回歸。」

此次發布的華為暢享90系列全系搭載了麒麟8系5G處理器，其中，華為暢享90 Pro Max和Plus版搭載麒麟8000處理器，而華為暢享90則搭載麒麟8000A處理器。相比於上一代暢享80系列所使用的麒麟710A和驍龍4Gen2晶片，這無疑是大幅的性能躍升。

與華為暢享80系列相比，暢享90系列增加了Pro Max版本，同等配置相比較的話，價格大概上漲人民幣100到200元，起售價人民幣1299元（新台幣5845元），較其它廠商近期漲幅明顯更小。

面對記憶體等原材料價格的飆漲，其他手機廠商的漲價行為已成為無奈之舉。日前，OPPO、vivo等品牌手機的漲價預期相繼落地，總體來看，各品牌的低階機漲價幅度在人民幣200到500元不等，新款的高階手機型漲價幅度則在人民幣1000元左右。

小米總裁盧偉冰更是直言：「很理解友商的漲價，大家都很難，我們也扛得很肉疼。」

在全行業都在備受存儲漲價困擾、甚至被迫將成本轉嫁給消費者時，華為暢享系列能保持相對克制的定價，Counterpoint高級分析師Ivan Lam認為，華為在供應鏈國產化方面做得最為徹底、表現最好。儘管在記憶體供應緊張與漲價潮面前華為也受到影響，但麒麟低端手機晶片的供應已趨於穩定，這為華為在成本控制和定價策略上提供了更大的空間。

Ivan Lam指出，目前華為在高階市場已佔據相對穩定的市占，而人民幣千元機的推出，可以看出華為有意爭取更多銷量與市占。

跟華為一樣，蘋果同樣試圖透過高性價比來獲取更多市占。前不久蘋果推出iPhone17e，起步記憶體容量從上一代的128GB提升至256GB，但起售價仍為人民幣4499元。這種「降維打擊」對處於中間地帶的其他大陸國產品牌來說，無疑是巨大的壓力。

華爾街 鴻蒙系統 華為 手機

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