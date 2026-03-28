陸多地光電專案擊穿收益底線 發展模式面臨全方位重構

大陸國家能源局2025年前11月數據顯示，全大陸光電利用率降至94.8%，新疆、黑龍江等地部分光電場站限電率超30%，「發得出、送不出、賣不貴」困境擊穿項目收益底線。因此山東、山西等地近期發布調整、廢止一些風電發電項目通知，其中涉及多家央國企調整相關光電投資布局。

業內人士指出，這一變化背後，是政策導向、市場環境與企業戰略的多重調整，同時也反映出大陸新能源產業站上「高品質發展」的關鍵分水嶺，行業格局、技術路線與發展模式也迎來全方位重構。

新華財經報導，今年年初，山東省能源局發布的一紙通知，進一步提升了業內對光電投資的關注度。該能源局發布的「關於調整集中式光伏發電並網專案名單的通知」顯示，明確將63個、總容量5.84GW的集中式光電項目移出市場化併網名單，業主主體涵蓋國家電投、中國華能、中廣核等35家電力央企。

3月12日，山西省能源局發布「關於公示2026年第一批擬廢止風電光伏發電專案規模的清單」，擬對22個總裝機規模147.2萬千瓦的風電、光電項目進行廢止。其中，擬廢止專案涉及大唐、華潤、中國電建、中國中車、晉能控股、京能集團等多家央企及省屬國企。

山西省能源局表示，此次專案清理是山西深化新能源領域供給側結構性改革、推動能源資源高效利用的重要舉措，將進一步盤活存量資源，為優質新能源項目騰出發展空間，助力全省能源結構綠色低碳轉型與新能源高品質發展。

2025年下半年以來，貴州、陝西、河北、山西等多地密集出手，廢止或調整各類風光項目指標。截至目前，全大陸已有140多個風光專案被清理，總規模超過10GW，其中不乏多個央國企項目。

在「雙碳」目標驅動與政策紅利加持下，光電投資一度非常火熱。一位國企新能源公司的負責人表示，四年前央國企一度佔據大陸光電投資市場的70%以上市占。但這一格局在2025年2月迎來轉捩點，相關政策提出「取消新能源電力保障性收購政策，全面推進新能源電價市場化」，代表告別「保量保價」時代。

業內人士指出，電價市場化直接擠壓了項目收益空間。據山東省能源局公開資料，2025年山東光伏機制電價僅人民幣0.225元／kWh，較當地燃煤基準電價人民幣0.395元／kWh，下滑43%。

午間光電出力高峰時段，電價甚至跌至人民幣0.05元／kWh以下，遠低於光電項目人民幣0.3到0.35元／kWh的綜合度電成本。

不過大陸多個「沙戈荒」大型風電基地建設仍在持續推進中。如今年2月28日，我國第二批「沙戈荒」大型風電基地、大陸單體最大採煤沉陷區光電項目，國家能源集團寧夏靈武400萬千瓦採煤沉陷區新能源基地建成投運。

與此同時，各大能源央企紛紛加大「沙戈荒」大基地布局力度：如華電集團投資人民幣800億元建設青海柴達木格爾木東沙漠基地，總規模1924萬千瓦，其中新能源占比85%；國家電投牽頭投資近人民幣730億元建設青海海南清潔能源外送基地，總規模1944萬千瓦，新能源占比86.4%，涵蓋光電960萬千瓦。

大部分機構分析認為，從長期來看，隨著高增長態勢的終結，全球光電裝機增速未來都面臨放緩的風險。行業機構InfoLink Consulting發佈的研究觀點認為，目前整體市場需求持續弱勢。大陸市場在手地面專案訂單執行量逐步下滑，新簽訂單能見度有限；海外市場拉貨節奏則受到出口退稅影響反轉增強，預期第1季出貨將以海外市場為主體。