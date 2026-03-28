經貿合作是「壓艙石」 大陸國家副主席韓正：中南攜手捍衛國際公平正義

大陸國家副主席韓正，27日在中南經貿合作論壇上致辭時表示，經貿合作是中南關係的「壓艙石」、「推進器」。近年來，在兩國元首的戰略引領下，中南貿易投資合作蓬勃發展，取得豐碩成果。大陸與南非將攜手捍衛國際公平正義，踐行多邊主義。

新華社報導，韓正27日在南非開普敦出席中國－南非經貿合作論壇並發表致辭時指出，雙邊貿易額去年達到535.8億美元，大陸對南非直接投資存量超過117億美元，大陸連續多年是南非最大的交易夥伴，南非是大陸在非洲的第一大交易夥伴和最重要的投資目的地之一。雙方在汽車、家電等領域的產業合作不斷加強，數字、綠色等新興領域合作亮點紛呈。

韓正表示，當前世界百年變局加速演進，單邊主義、保護主義升級，國際經貿秩序遭受嚴重衝擊。中南團結互助、攜手發展，深化各領域合作，具有重要的時代意義和世界影響。

對於中南合作，韓正提出三點建議，首先是深化戰略對接。中國願同南非繼續深化戰略互信，加強政策溝通，積極落實中非合作論壇北京峰會成果，推動共建「一帶一路」合作與南非國家發展規劃深度對接，深挖各領域務實合作的潛力。

其次是擴大經貿合作。大陸國家主席習近平上月宣佈，中方將於5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措。中方歡迎更多南非優質產品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴南非投資興業。期待兩國企業積極加強對接，鞏固優勢領域合作，培育新能源、人工智慧等新的合作增長點。

最後加強多邊協作。中南兩國同為全球南方重要成員，在國際事務中長期保持密切協作，攜手捍衛國際公平正義。大陸願同南非加強在金磚國家、二十國集團（G20）等多邊平台的溝通協調，踐行真正的多邊主義，捍衛發展中國家的共同利益和發展空間。

中國－南非經貿合作論壇由中國國際貿易促進委員會與南非貿易、工業和競爭部共同主辦。中南兩國政商界代表350人出席，其中包括70多家大陸企業和110多家南非企業負責人。

大陸外交部發言人20日宣布，應肯亞副總統金迪基、南非副總統馬沙蒂萊、塞席爾副總統皮拉伊邀請，韓正於3月22日至30日訪問肯亞、南非和塞席爾。