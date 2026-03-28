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熱潮席捲全球 大陸「百蝦大戰」開打…雲廠商重估token價值

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
然而業界認為，先前雲廠商圍繞大模型調用打價格戰，促使部分市場參與者認為僅靠token消耗是無限壓低價格的遊戲。但隨著龍蝦產品帶來token消耗增加，如何重估token消耗這種模式，成為擺在雲廠商面前的問題。圖／路透
然而業界認為，先前雲廠商圍繞大模型調用打價格戰，促使部分市場參與者認為僅靠token消耗是無限壓低價格的遊戲。但隨著龍蝦產品帶來token消耗增加，如何重估token消耗這種模式，成為擺在雲廠商面前的問題。圖／路透

OpenClaw掀起的養蝦潮席捲全球，包括騰訊阿里百度、京東、網易有道、小米、360等科技廠商紛紛入局，使市面上的龍蝦相關產品擴充至數十個。訊集團副總裁、政企業務總裁李強笑稱，就像之前的「百模大戰」，現在出現「百蝦大戰」。

然而業界認為，先前雲廠商圍繞大模型調用打價格戰，促使部分市場參與者認為僅靠token消耗是無限壓低價格的遊戲。但隨著龍蝦產品帶來token消耗增加，如何重估token消耗這種模式，成為擺在雲廠商面前的問題。

第一財經日報報導，一些龍蝦產品上線十分迅速。以騰訊Workbuddy為例，該產品負責人汪晟傑指出，產品原型1月已反覆運算出來，經過他和幾名同事通宵做了兩天，1月17日就上線了，隨著OpenClaw火爆，春節後又補齊了遠端控制能力並推出與企業微信、QQ等的聯動能力，騰訊CodeBuddy整套基建是該產品迅速推出的基礎。

更多配套產品也陸續上線，3月27日，騰訊雲在上海峰會上發布Agent（代理人）產品全景圖，涵蓋Infra、模型與生態、場景及應用、安全維度並開放自研Skills、開源SkillsHub及微信、企微等技能生態。

Agent市場走向繁榮，對雲廠商而言，最明顯的變化是token（詞元）消耗量增長了。李強指出，token消耗提升帶動了算力使用大幅提升，騰訊雲預期今年整體營收增長會高於去年，AI將是一大增長引擎。

京東近日也公布京東雲龍蝦產品的使用數據，稱一周內token調用量與上周相比增長455%。市調機構IDC則預計，全球最大的2000家上市公司的Agent使用量到2027年將增長10倍，token和API調用量增長1000倍。

面對token消耗量增加帶來的機遇，大陸多家雲廠商近期均有動作。阿里近日成立了Alibaba Token Hub事業群，以「創造token、輸送token、應用token」為核心目標，由CEO吳泳銘親自掛帥。

吳泳銘判斷，未來商業化MaaS收入將成為阿里雲收入最多的產品。另有市場消息稱，字節跳動旗下火山引擎日均雲端大模型調用量。在不到兩個月時間內上漲超 60%，隨著OpenClaw持續爆火，火山引擎提高了MaaS年業務收入超人民幣百億元的目標。

不過，業內對token消耗量增加帶來的機遇仍有一些冷靜思考。李強舉例，假定token是油耗，如果只關注油耗而不關注造引擎的經濟性，可能用戶端成本會很高，客戶最終也會捨棄。

李強認為，token不是有黏性的業務，如果利用低價獲取客戶，哪天不發「紅包和雞蛋」，客戶很容易流失。token是騰訊雲重要的管理指標之一，但不把token放在最高優先順序，與其關注token，不如關注能否做出跟OpenClaw同樣好用且更安全的Agent。

雲廠商在這波機遇中繼續調整步伐，而業界人士判斷，龍蝦帶來的影響還會持續。汪晟傑表示，龍蝦不是過渡產品，而是一個有訴求、有場景的概念，可具備不侵入、自動化、安全可控完成任務的邏輯。龍蝦產品本質上都是Agent，哪個做得更好，取決於工程信息提取和上下文理解能力。由於人群畫像有多樣性，Agent多樣性也會存在。

百度 阿里 騰訊

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