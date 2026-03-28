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比亞迪2025年淨利潤年減18% 王傳福：產業正經歷「淘汰賽」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受大陸新能源汽車市場陷入價格戰拖累，比亞迪2025年營收人民幣8039億元，年增3%；淨利潤人民幣326億元，年減18%。比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車產業正經歷殘酷的「淘汰賽」。（新華社）
受大陸新能源汽車市場陷入價格戰拖累，比亞迪2025年營收人民幣8039億元，年增3%；淨利潤人民幣326億元，年減18%。比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車產業正經歷殘酷的「淘汰賽」。（新華社）

時隔4年，比亞迪又交出了一份「增收不增利」的財報。受大陸新能源汽車市場陷入價格戰拖累，比亞迪2025年營收人民幣8039億元，年增3%；淨利潤人民幣326億元（新台幣1467億元），年減18%。比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車產業正經歷殘酷的「淘汰賽」。

比亞迪2025全年銷量460.24萬輛，躋身全球車企前五，穩坐新能源銷冠。國際化成績顯著，業務覆蓋119個國家，海外銷量105萬輛。東吳證券預計2026年銷量將達512萬輛。

不過2025年下半年，比亞迪的月度銷量整體不佳，特別是在大陸的月度銷量出現多次下降。以2025年第4季為例，比亞迪連續三個月未能突破月銷50萬輛的關口，10月、11月、12月的銷量分別為44.17萬輛、48.02萬輛、42.04萬輛。

自2024年10月開始，比亞迪連續三個月的月度銷量均超50萬輛，並且呈現持續上升態勢。比亞迪的銷量主要來自大陸和海外。

細分來看，2025年，比亞迪汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入人民幣6486億元，年增5%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入人民幣1552億元，年減2%，占集團總收入比例分別為80%和19%。

2025年，比亞迪全年累計銷量約460.24萬輛，年增7%，首次躋身全球車企集團銷量前五，並同時穩坐全球新能源汽車銷量冠軍寶座。

比亞迪上一次「增收不增利」是在2021年。2025年，比亞迪再次「增收不增利」，並且兩項核心業務的毛利率均與上年同期相比下降，其中汽車、汽車相關產品及其他產品業務（以下簡稱汽車業務）的毛利率，與上年相比下降1.82個百分點至20.49%。

對比可見，比亞迪2025年的汽車業務毛利率逼近2022年水準。2022年至2024年，比亞迪汽車業務的毛利率分別為20%、23%、22 %。

截至目前，比亞迪業務遍布全球119個國家，海外銷量達105萬輛，年增145%。比亞迪方面表示，伴隨巴西乘用車工廠首車下線、8艘汽車運輸船投入營運，公司全球化佈局正邁入新階段。

財報顯示，比亞迪境外營業額達人民幣3107億元，占總營收比例約38%，較上年進一步擴大，國際化收入成為業績重要增量來源。

東吳證券預計，2026年比亞迪全年銷量將達到512萬輛，年增11%。其中，大陸銷量預計為356萬輛，與上年相比基本持平；出口量預計為150萬至160萬輛，年增44%至53%。

展望未來，比亞迪方面表示，公司將透過「7+4」全市場戰略推動新能源汽車的全方位拓展，應用範圍覆蓋私家車、公車、計程車、環衛車、道路客運、城市商品物流、城市建築物流7大常規領域，以及倉儲、礦山、港口和機場4大特殊領域，實現新能源汽車對道路交通運輸的全覆蓋。

同時，公司也將結合新能源汽車的優勢和自主品牌強勢崛起的契機，在全球範圍內加推更多車型，進一步豐富新能源汽車產品線，提升市占和行業地位，推動本集團始終走在全球新能源汽車技術創新和產品應用的最前沿。

比亞迪

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