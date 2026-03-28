大陸嚴打人民幣版「冥鈔」 有印刷商被重罰逾23萬

清明節將至，大陸公布多起打擊非法「人民幣版」冥鈔的案例，有印刷商因此被重罰逾人民幣5萬元（新台幣23萬元）。中國人民銀行（大陸央行）聯同多個部門提醒，仿製及買賣人民幣圖樣均屬違法，呼籲商家停售，民眾不應購買。

中國人民銀行微信公眾號發布，中國人民銀行、民政部、市場監管總局等部門27日公佈五起非法制售「人民幣版」冥幣典型案例。

官方公布的其中一起案例顯示，2025年4月，網路監測發現，江蘇省淮安市金湖縣一殯葬用品店銷售「人民幣版」冥幣。

大陸央行淮安市分行聯合淮安市市場監管局、金湖縣公安局等部門查處王姓冥幣批發商，並根據批發商提供的線索追查到嚴姓印刷商，查獲大量「人民幣版」冥幣成品、半成品及印刷範本。

鑑於王姓批發商積極配合調查、有檢舉表現，相關部門對王姓批發商處以警告、罰款人民幣4500元，沒收全部違法所得；對嚴姓印刷商處以罰款人民幣版5萬2000元，並沒收全部違法所得，將涉案冥幣全部銷毀。

大陸央行指出，人民幣是國家法定貨幣及經濟主權的象徵，但部分商家在冥鈔上，直接仿製流通中或已退市的人民幣圖樣，包括人物頭像等主景圖案，嚴重損害人民幣形象。

大陸央行強調，《人民幣管理條例》等法規已明確禁止在祭祀用品上使用人民幣圖樣。