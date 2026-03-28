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2020年邊境衝突後首度解禁 印度國有企業昨向中國購買關鍵設備

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
印度批准了包括印度重型電氣公司以及印度鋼鐵管理局在內的一些國有企業向中國購買關鍵設備的限制後，印度政府已於3月27日從中國購買了關鍵設備。 （路透社）
印度批准了包括印度重型電氣公司以及印度鋼鐵管理局在內的一些國有企業向中國購買關鍵設備的限制後，印度政府已於3月27日從中國購買了關鍵設備。 （路透社）

據路透社報導，印度批准了包括印度重型電氣公司以及印度鋼鐵管理局在內的一些國有企業向中國購買關鍵設備的限制後，據印度政府消息人士和一份文件顯示，印度政府已於昨週五從中國購買了關鍵設備。

路透社上月報導稱，印度將放寬2020年致命邊境衝突後對購買中國設備的限制，允許國有電力和煤炭公司開始有限度地進口，以應對日益嚴重的短缺和項目延誤。此後，印度也放寬了對中國的投資限制。

報導稱，根據政府放寬的規定，印度最大的國有電力設備製造商印度重型電氣公司（Bharat Heavy Electricals）可以向中國購買21種關鍵設備。一位政府消息人士稱，印度鋼鐵管理局（Steel Authority of India）也獲得了類似的授權，可以購買某些關鍵零件，其他國有企業也可以從中國購買煤氣化設備。

2020 年印度和中國軍隊在喜馬拉雅山邊境發生的致命衝突促使新德里收緊了對中國採購和投資的規定，但美國加徵關稅引發的全球貿易格局重組促使印度考慮與中國進行有控制的調整，以保持供應鏈穩定並吸引投資。

報導指出，去年8月，印度總理莫迪七年來首次訪問中國，與中國國家主席習近平會晤，討論改善兩國關係。此後，兩國恢復了直航，新德里也簡化了中國商務人士的簽證程序。

路透社報導中稱，路透社看到的這份本月發布的政府命令，豁免了參與國家合約競標的中國投標者向政府委員會註冊以獲得政治和安全許可。

報導稱，3月初，新德里也放寬了對中國在特定領域的投資限制，以幫助緩解資本緊縮，這標誌著經濟關係的重大調整。

印度 習近平 新德里

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