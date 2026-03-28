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AI被當裁員「擋箭牌」？陸官媒：企業享受紅利時也要履行責任

香港01／ 撰文：陳進安
裁員示意圖。圖／ingimage
裁員示意圖。圖／ingimage

人工智能（AI）快速叠代，並已經應用到不少企業的日常工作中，不過一些企業將AI當作裁員的「擋箭牌」，以職位被替代為由隨意對員工解約。中國大陸官媒周四（26日）對此評論指，這種行為不僅可能觸碰法律紅線，更是對技術價值的誤讀。

據《新華每日電訊》社評指，近期，一些地方發布的勞動人事爭議仲裁典型案例顯示，有的用人單位因引入AI技術而撤銷崗位，以「勞動合約訂立時所依據的客觀情況發生重大變化」為由，解除與勞動者的勞動合約。

然而，法律明確規定，所謂「客觀情況」必須具備不可抗性與不可預知性。企業主動引入AI，是基於商業判斷的自主經營決策，風險完全在其控制範圍之內。用人單位以「崗位被AI替代」為由解除勞動合約，實質是將正常的技術叠代風險轉嫁給勞動者。勞動仲裁部門認定用人單位構成違法解除勞動合約，敲響警鐘：企業在享受AI技術紅利時，也要履行勞動者就業保護責任。協商變更合約、開展技能培訓、進行內部調整，才是面對變化的正確方式。直接解雇員工既不合規，也有失企業的社會責任。

從企業發展本質而言，AI的價值是賦能增效，而非簡單削減成本。有業界人士直言：用AI來裁員，只能說明企業領導層缺乏想像力，看不到技術背後的無限可能。人工智能發展對就業的「替代效應」和「創造效應」同時存在，會在一定程度上引發就業結構變革。真正有遠見的企業，會借助AI的技術優勢開拓新賽道、創造新崗位，讓技術成為企業發展的助力。那些把AI等同於「減人」的企業，看似短期降低了成本，實則失去了人才積累的核心競爭力，更消解了員工對企業的信任感。

今年的政府工作報告提出，完善適應人工智能技術發展促進就業創業的措施。上海等地積極儲備相關政策，力爭通過主動引導，努力將技術紅利轉化為就業動力。一些企業幫助員工在新崗位上繼續提升技能、積極轉型，構建新職業發展通道。這些舉措都在傳遞一個信號：技術變革的方向，是讓勞動者更好地適應時代，而非被時代拋棄。

文章強調，對勞動者而言，保持終身學習的能力、主動提升技能水平，是應對AI時代崗位叠代的根本之道。對企業來說，扛起社會責任、依法合規用工，是擁抱技術革新的前提。對整個社會而言，築牢法治底線、完善保障體系，才能讓AI技術在推動發展的同時，守護好每一位勞動者的就業權益。

技術的進步，終究是為了讓社會更美好。AI正在改變工作方式，但不能改變就業公平；可以優化崗位結構，但不能忽視人的價值。唯有讓技術賦能與權益保障並行，讓企業發展與勞動者成長同頻，才能讓AI真正成為推動社會進步的動力。

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文章授權轉載自《香港01》

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