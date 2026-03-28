王文濤會見印度商工部長：歡迎印度擴大對華出口

據大陸商務部發布消息，大陸商務部長王文濤昨27日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見印度商工部長高耶爾。雙方就中印經貿關係和世貿組織改革等議題深入交換意見。王文濤表示，中國商務部願與印度商工部發揮雙邊經貿合作的壓艙石作用，並歡迎印度擴大對華出口。

高耶爾則表示，中國是印度第二大貿易夥伴，印中兩國將於2026年和2027年先後舉辦金磚合作機制會議。印中雙方應在國際經貿合作中發揮更重要作用，共同維護國際貿易規則和公平公正的貿易環境，以實現更平衡的貿易關係。

王文濤表示，中國和印度都是全球南方的重要國家，兩國領導人就中印關係達成一系列重要共識。雙方互為重要經貿合作夥伴，在區域和多邊框架下密切合作，共同維護發展中成員利益、捍衛國際公平正義。

王文濤說，中國商務部願與印度商工部遵循兩國領導人的戰略引領，發揮好雙邊經貿合作的「壓艙石」作用，歡迎印方積極參與「共享大市場·出口中國」等系列活動，用好中國國際進口博覽會、中國-南亞博覽會等平台，擴大對華出口。

他表示，中方願與印方加強溝通合作，共同維護世貿組織基本原則與規則，將發展議題置於中心地位，維護發展中成員正當權益，推動第14屆部長級會議取得務實成果，展現歷史擔當。

王文濤也與高耶爾就雙方關注的《促進發展的投資便利化協定》、最惠國待遇等問題深入交換了意見看法。