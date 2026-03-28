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路透揭露 中芯提供伊朗晶片製造工具

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導

路透報導，兩名川普政府高級官員表示，中國大陸晶片製造商中芯國際已向伊朗軍方運送晶片製造工具，這引發了人們對北京在持續一個月的美以伊衝突中的立場的質疑。

報導稱，這些指控有可能加劇華盛頓和北京之間的緊張關係，因為美國正在對德黑蘭發動戰爭，並試圖扼殺中國大陸的先進晶片產業。

一位官員表示，由於涉嫌與大陸軍方有聯繫，美國政府對伊朗實施了嚴厲制裁，而這家公司大約在一年前開始向伊朗運送這些工具，「我們沒有任何理由相信這一切已經停止」。該官員補充說，此次合作「幾乎肯定包括對中芯國際半導體技術的培訓」。

報導稱，目前尚不清楚晶片製造工具在伊朗對這場戰爭的回應中發揮了何種作用（如果有的話）。這場戰爭由美國和以色列於2月28日發動，擾亂了金融市場，引發油價飆升，並加劇全球通膨擔憂。

路透稱，這些官員在匿名情況下透露先前未公開的美國政府資訊。他們沒有具體說明這些工具是否產自美國，如果產自美國，運往伊朗很可能違反美國制裁。

對此一爆料訊息，路透稱，中芯國際、中國駐華盛頓大使館和伊朗常駐聯合國代表團發言人均未立即回應置評請求。

以色列 晶片 華盛頓

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