聽新聞
0:00 / 0:00

陸工業利潤躍增超預期 前二月成長15% 電腦、通信等勁揚二倍增速最快

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國家統計局昨（27）日公布，1-2月大陸規模以上工業企業實現利潤總額人民幣1兆245.6億元，年增15.2%，遠優於預期。分行業來看，利潤增速最快的是電腦、通信及其他電子設備製造業，年增達200%；有色金屬冶煉及壓延加工業利潤年增150%。

從過去幾個月規模以上工業企業利潤的表現來看，2025年10月年減5.5%、11月年減13.1%、12月年增5.3%。整體來看，2025年全年增長0.6%，實現近四年來首度年增長。

分析指出，受裝備製造和高技術製造領域的增長支撐，使大陸工業企業利潤扭轉前三年頹勢。另一方面，北京當局呼籲結束價格戰和其他過度競爭行為，緩解企業壓力。

針對今年1-2月的表現，大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，規模以上工業企業利潤增長較快，但也要看到，國際環境跌宕起伏，外部風險特別是地緣政治衝突外溢風險上升，不穩定不確定性因素較多，同時大陸經濟轉型期行業企業利潤恢復仍不均衡。要持續擴大內需、優化供給。

從三大門類看，1-2月，製造業增長18.9%，年增13.9個百分點；採礦業增長9.9%，年減26.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.7%。

從產業類別來看，「裝備製造業」收入年增8.9%，高於平均3.6個百分點，發揮拉動作用，電子、鐵路船舶航空航天、電氣機械行業利潤增長較快；「高技術製造業」利潤年增58.7%，較上年全年加快45.4個百分點，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造、半導體分立器件製造等產業有所增長；新動能相關產業快速發展帶動下，「原材料製造業」利潤年增88.3%，較上年全年加快71.1個百分點。

不過，若從企業所有制分類來看的話，僅外資企業出現利潤下跌的狀況。

製造業 大陸

延伸閱讀

中芯國際公布2025年財報 營收獲利雙創歷史新高

工業生產指數估連24紅 經部預期2月年增9.7%至14%

中國規模以上企業利潤成長 官方籲注意地緣衝突風險

2月工業生產指數連24紅　經部估首季製造業創歷年次高

相關新聞

反制美國 陸啟動2貿易壁壘調查

在「川習會」有可能於五月中旬舉行前，大陸商務部昨天宣布，美國貿易代表辦公室接連對陸發起三○一調查，中方為堅決維護中國相關產業利益，依法對等發起兩項貿易壁壘調查。

陸工業利潤躍增超預期 前二月成長15% 電腦、通信等勁揚二倍增速最快

大陸國家統計局昨（27）日公布，1-2月大陸規模以上工業企業實現利潤總額人民幣1兆245.6億元，年增15.2%，遠優於預期。分行業來看，利潤增速最快的是電腦、通信及其他電子設備製造業，年增達200%；有色金屬冶煉及壓延加工業利潤年增150%。

路透揭露 中芯提供伊朗晶片製造工具

路透報導，兩名川普政府高級官員表示，中國大陸晶片製造商中芯國際已向伊朗軍方運送晶片製造工具，這引發了人們對北京在持續一個月的美以伊衝突中的立場的質疑。

兩岸人物／深圳台協會長 喊找新藍海

深圳台商協會會長、宇宏工藝總座許富賢認為，在川普2.0的亂流下，企業轉型創新，就是要從紅海裡找到自己的藍海，才能夠挖掘商機，「最高階最有利潤，現在所有的行業都很捲，台商在各行各業都是隱形冠軍，相信能夠找到自己的獨特價值。」

兩岸人物／波力總座 征服兩座大山

碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY，跨足航太與運動體驗領域，除了生產整流罩等次結構件、高階冰上曲棍球桿外，還擁有自有品牌的碳纖維羽球拍及網球拍，以及運動場館和潛水飯店，背後推手是熱愛運動的總經理洪進山。

王文濤見葛里爾 籲共同向前看

大陸商務部部長王文濤二十六日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第十四屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾時表示，中美應保持密切溝通，共同「向前看」。但他也就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起三○一調查等表達嚴正關切。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。