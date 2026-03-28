兩岸人物／深圳台協會長 喊找新藍海

深圳台商協會會長、宇宏工藝總座許富賢認為，在川普2.0的亂流下，企業轉型創新，就是要從紅海裡找到自己的藍海，才能夠挖掘商機，「最高階最有利潤，現在所有的行業都很捲，台商在各行各業都是隱形冠軍，相信能夠找到自己的獨特價值。」

深圳目前有5,000家台企，其中台協會員企業超2,000家，分布在製造、電路板、小家電，以及自行車領域，台商匯聚在深圳主要是深圳地理位置的優勢。

他指出，深中通道通車後，深圳到中山車程縮短至30分鐘，企業可以在深圳做研發，然後到中山去設廠。而深圳現在要以低空經濟、數位經濟、新能源等，作為戰略性新興產業集群發展。

許富賢於2024年接下會長職務之後，就相當重視台協裡的婦女會跟青委會，尤其婦女會是會員的「大後方」，把家安好了，會員才會無後顧之憂衝刺事業。

而想創業的台青，向來把富有活力的深圳作為創業首選之地，但他指出，「大陸每年大學畢業生有1,000多萬人，相當捲，建議台青先來熟悉環境才再談創業」，因此他要求企業會員「承包」一位創業台青，讓台青在熟悉環境開發有利會員的解決方案。

許富賢認為，創業台青可能很有抱負，但不見得有經濟能力，剛好深圳有不少台資銀行，台協可以成為平台，協助台青對接。

他提到，深圳台協是大陸最早成立的一批協會，目的是服務台商與政府溝通。「早期的台商做外銷，對海關稅務這方面不了解，遇到的疑難雜症比較多，所幸當時的會長們帶著我們，讓我們少走很多的彎路。」

許富賢欣慰地指出，2000年以後，許多會員到華東，或者到東莞、江西設廠，從深圳出去的會員到了其他地方也擔任該地區會長，「協會章程有提到，會員在深圳的會籍可以繼續保留，也可以到別的地方去發展，會員們真是開枝散葉，把深圳台商打拚的精神帶到各地。」

許富賢於1990年到深圳，先是在親戚開的貿易公司工作，當時他的父親在菲律賓經營聖誕塑膠製品廠。許富賢在工作中發現，在語言相通，加上勞力密集，在深圳辦廠會比菲律賓更有競爭力。於是父親聽從他的建議，1992年把菲律賓生產線移到在深圳市龍崗區坪地鎮。

從1997年開始，在許富賢主導下，除了聖誕燈飾本業，公司也實施業務轉型，將聖誕燈飾外銷，之後從光纖轉型到LED，然後再從LED投入封裝，業務還切入感測器，應用到煤礦爆破。

不僅是把台協會員當成自己的家人，許富賢同樣也是把公司員工當成自己的家人，公司員工結構的一大特色就是有夫妻檔或是姐妹檔。他笑著說，公司大概有四、五十對夫妻員工，夫妻或者戀人在一起工作會比較穩定，他們孩子也在深圳讀書，有些從小學讀到大學畢業，然後步入社會工作。