AI大浪潮 大陸科技部官員：強化關鍵共性技術研發攻關

人工智慧（AI）的大浪潮來臨，大陸官方十分重視AI在科技自立自強中的作用，官員27日指出，「十五五」時期將加快推動形成科技創新和產業創新一體謀劃，一體部署、一體推動的新格局，強化關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術前瞻布局和研發攻關。

2026年中關村論壇這幾日正在北京舉行，27日下午由大陸科技部主辦的「人工智慧+產業論壇」登場，大陸科技部七司副司長秦浩源出席時做出上述表態。

大陸科技部七司職司科技成果轉換。秦浩源並指出，將建立培育壯大科技領域企業機制，在人工智慧、具身智慧等重點領域，強化企業主導的產學研深度融合，讓創新鏈和產業鏈無縫銜接。此外要優化科技成果轉化生態，暢通科技創新和產業創新融合的途徑，依託大陸產業基礎和超大規模市場優勢，加大應用場景建設和開放力度，形成技術突破，場景驗證，產業應用體系升級的發展路徑。

中共科技部黨組成員、科技日報社社長吳兢說，2025年大陸AI核心產業規模超過人民幣1.2兆元、企業數量超過6,200家。她提出幾項建議，包含聚焦人工智慧商業化規模化應用，深化數據資源開發利用，搭建政產學研用高層次交流合作平台，推動人工智慧+產業優勢互補、資源互通。此外聯合設立人工智慧+產業研究中心，跟進人工智慧+新政策新要求，推動學術界與產業界直接對話。三是啟動全大陸場景供需對接平台，搭建連接場景提供方與技術供給方的直通車，加速推進技術成果落地應用。

大陸中國工程院院士、中科院工業人工智慧研究所研究員于海斌在演講中，從製造的角度切入，指出人工智慧全面驅動自動化系統進步，達成了業界的共識，他並探索了「自主智慧自動化」階段的製造業前景，認為必須加快布局、搶占制高點。

百度智能雲副總裁殷大偉則指出大陸的人工智慧正進入產業規模化發展的新階段，針對最近流行的「智慧體」，他表示現已有自進化的智慧體如OpenClaw，在4個月裡面其GitHub已突破25萬星標，OpenClaw現象代表一個智慧體的操作系統，會變成一個新型的電腦。有這種平台級的智慧體後，在使用電腦的典範上由指令驅動變成目標驅動，給軟體行業帶來的變化是未來由智慧體來驅動、而非人操作。他並且對最近大陸「裝龍蝦」熱潮指出，百度推出了大陸首個國產企業級龍蝦「DuMate」，有些二次授權機制，較能確保安全。

螞蟻集團副總裁周俊表示，怎麼去衡量一家企業乃至一個國家的競爭力，歸根結底還是要看能夠用多好的智慧服務多大的人群和解決多複雜的問題。他介紹了螞蟻開源思考模型 Ring-1T，以及Icepop算法如何克服精度問題，此外還有螞蟻推出的開源全模態模型MING、「閃應用」等原理與功能。

北京市政府副秘書長舒畢磊表示，人工智慧本身的發展已不是單一技術迭代，實際上是向全社會千行百業進行深度滲透、全面融合的一次科技和產業革命。它不僅僅是催生和培育新質生產力、推動經濟社會發展的一個核心引擎，同時也是有效提升城市治理能力、完善城市民生服務的一個關鍵抓手，例如智慧交通、智慧安防、智慧政務等領域都已讓城市管理更精細化。

微博首席運營官、新浪移動首席執行官王巍直言，有些大廠聯合封殺豆包手機助手等是「封不住的」，AI的發展其實已經離非研發人員、非技術人員的辦公越來越近，能極大程度的解決我們很多工作效率。他並著重分析AI對媒體產業的影響，還介紹了微博推出的微博智搜、Wegent智慧體平台。他強調，對傳統媒體而言，關鍵在於在技術加速的過程當中，能夠守住「可信的底線」，在創新中真正的為用戶創造價值。

昆侖萬維董事長兼首席執行官方漢則指現在在AI幫助下，內容生產成本驟降，如1元就能產出一首MV。他提出一個發人深省的問題，當內容生產成本接近於零，內容產業會發生什麼？他強調這不是假設，而是正在發生的現實。他認為，將來最稀缺的就是「會講故事的人、會定義美的人」。他也現場展示了昆侖萬維旗下AI音樂大模型Mureka V8所生成的Mureka官方女團M:RA和所演唱的歌曲。