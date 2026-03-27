快訊

通勤族崩潰…台鐵電車線故障「多班列車延誤」 預計28日首班車起恢復正常

美股早盤／市場不理會川普延後攻擊時限 3大指數盡墨、恐慌指數衝破30

求復合失敗…台中金融男當街持雙刀揮砍 女友遭刺死倒臥血泊

聽新聞
0:00 / 0:00

博鰲亞洲論壇2026年會閉幕 發布「促進亞洲區域合作倡議」

聯合報／ 記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
為期四日的博鰲亞洲論壇2026年年會27日在海南博鰲落下帷幕。記者黃雅慧／攝影
為期四日的博鰲亞洲論壇2026年年會27日在海南博鰲落下帷幕。記者黃雅慧／攝影

為期四日的博鰲亞洲論壇2026年年會27日在海南博鰲落下帷幕。新華社報導，博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，本次年會共舉辦了50多場活動，取得了重要成果，實現了預期目標。論壇發布「博鰲亞洲論壇關於促進亞洲區域合作的倡議」為本次年會重要成果。

今年並未如前幾年會舉辦閉幕記者會宣告成果並回應媒體提問，而由新華社發布閉幕相關資訊。

報導指出，該倡議呼籲，應堅持開放發展，加快推進區域經濟一體化進程；應強化數智賦能，發掘新的增長動力，增強經濟韌性；應大力推動綠色轉型，投資未來，投資於人，實現高質量可持續發展；應繼續完善合作架構，為區域發展提供更強有力機制支撐；應進一步深化互聯互通，維護供應鏈暢通安全，以自身的確定性應對外部環境的不確定性。

張軍表示，與會代表結合當前亞洲和世界面臨的重大挑戰和緊迫問題進行深入對話交流。年會立足亞洲，致力於提升區域一體化水平，為促進亞洲和世界共同發展打造有力支撐。

張軍說，今年論壇將以成立25周年為新的起點，堅守創辦初心，堅持與時俱進，堅持開放包容，展現亞洲特色，拓展全球視野，加強合作共贏，為亞洲和世界共同發展作出更大貢獻。

為期四日的博鰲亞洲論壇2026年年會27日在海南博鰲落下帷幕。記者黃雅慧／攝影
為期四日的博鰲亞洲論壇2026年年會27日在海南博鰲落下帷幕。記者黃雅慧／攝影

新華社 秘書長

延伸閱讀

趙樂際會黃循財 黃：反對台獨

陸氣候事務特使劉振民：中國應對中東能源危機的能力與韌性最強

聚焦博鰲 林毅夫：中國是世界經濟動力源

新加坡挺大陸加入 CPTPP 鼓勵融入區域經濟框架

相關新聞

內捲、產能過剩怎解？ 陸資本大佬胡祖六：通過「併購」能消化產能

目前大陸經濟碰到內捲、產能過剩的問題，春華資本集團創始人、董事長兼CEO胡祖六27日在博鰲亞洲論壇分論壇與受訪指出，其實產能很大的消化是通過併購。他說光靠下文件讓企業降價不可能持久，歸根結底，要淘汰消化過剩低效的產能是促進產業的整合。企業能有一定規模的經濟效益，這樣也能夠創造持久的服務價值。

中東局勢影響？陸經濟學家管濤：要注意通膨、外貿與溢出風險

儘管外資認為中東局勢對中國有影響，但是程度可能有限，中銀證券全球首席經濟學家管濤27日在博熬亞洲論壇分論壇上表示，他覺得中東的局勢還在演進過程中，要關注對大陸通膨、外貿的影響，且特別要關注中東局勢的演進可能會帶來其他的溢出風險。

中遠海運兩貨櫃船闖關荷莫茲海峽失敗

滯留在荷莫茲海峽西側波斯灣內的中遠海運集運旗下的兩艘2萬TEU（標準箱）型貨櫃箱船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號開27日上午嘗試穿越荷莫茲海峽回國，但下午傳出該行動暫時未取得成功。

反制美301調查 陸接連發起兩項貿易壁壘調查

大陸商務部27日公告，對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施、美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。大陸商務部稱，美國貿易代表辦公室接連對陸發起301調查，中方為堅決維護中國相關產業利益，依法對等發起兩項貿易壁壘調查。

博鰲亞洲論壇2026年會閉幕 發布「促進亞洲區域合作倡議」

為期四日的博鰲亞洲論壇2026年年會27日在海南博鰲落下帷幕。新華社報導，博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，本次年會共舉辦了50多場活動，取得了重要成果，實現了預期目標。論壇發布「博鰲亞洲論壇關於促進亞洲區域合作的倡議」為本次年會重要成果。

中東局勢引通膨憂慮 胡祖六：溫和通膨或對陸擺脫通縮威脅有一定幫助

全球因為荷莫茲海峽遭封鎖危機引發能源危機，甚至引發通膨。春華資本集團創始人、董事長兼 CEO胡祖六27日在博鰲論壇期間受訪指出，近年大陸面對通縮壓力，而溫和且持續性通膨或許對大陸擺脫通縮威脅有一定的幫助；中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求則稱，中國正通過資產端、需求端與制度端改革來保持市場增長動力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。