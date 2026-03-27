博鰲亞洲論壇2026年會閉幕 發布「促進亞洲區域合作倡議」

為期四日的博鰲亞洲論壇2026年年會27日在海南博鰲落下帷幕。新華社報導，博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，本次年會共舉辦了50多場活動，取得了重要成果，實現了預期目標。論壇發布「博鰲亞洲論壇關於促進亞洲區域合作的倡議」為本次年會重要成果。

今年並未如前幾年會舉辦閉幕記者會宣告成果並回應媒體提問，而由新華社發布閉幕相關資訊。

報導指出，該倡議呼籲，應堅持開放發展，加快推進區域經濟一體化進程；應強化數智賦能，發掘新的增長動力，增強經濟韌性；應大力推動綠色轉型，投資未來，投資於人，實現高質量可持續發展；應繼續完善合作架構，為區域發展提供更強有力機制支撐；應進一步深化互聯互通，維護供應鏈暢通安全，以自身的確定性應對外部環境的不確定性。

張軍表示，與會代表結合當前亞洲和世界面臨的重大挑戰和緊迫問題進行深入對話交流。年會立足亞洲，致力於提升區域一體化水平，為促進亞洲和世界共同發展打造有力支撐。

張軍說，今年論壇將以成立25周年為新的起點，堅守創辦初心，堅持與時俱進，堅持開放包容，展現亞洲特色，拓展全球視野，加強合作共贏，為亞洲和世界共同發展作出更大貢獻。