兩岸人物／波力總座 征服兩座大山

碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467），跨足航太與運動體驗領域，除了生產整流罩等次結構件、高階冰上曲棍球桿外，還擁有自有品牌的碳纖維羽球拍及網球拍，以及運動場館和潛水飯店，背後推手是熱愛運動的總經理洪進山。

洪進山率直地指出，「不喜歡公司被稱為軍工股，那像是拿碳纖維做成子彈去傷害人類。」他形容，「若運動產品品質是五星級，那航太的整流罩等次結構件大概是七星級，五星級升級七星級，不算太難。」

他表示，自從2025年與漢翔（2634）合作切入航太產業，負責生法國空中巴士複材次結構件已開始出貨，仍被訂單追著跑，會與漢翔一起設法解決產能問題。此外波力也研發出飛機經濟艙座椅腳，以碳纖維取代金屬，已取得台灣專利。

考量美中貿易戰持續升溫，波力柬埔寨新廠已於2026年初試營運，生產高階冰上曲棍球桿，作為出口美國的主要生產據點。

洪進山自豪的表示，波力自2023年起與全球第一冰球品牌Bauer合作，開發輕量化碳纖球桿，產品兼具強度與耐用性，陪著客戶Bauer在高階冰球市場的占有率，由8%攀升至超過50%，同步帶動波力成長。他坦言，公司先前完成碳纖維汽車輪圈的開發與認證，但因潛在客戶像是比亞迪，所提出的商業條件不佳，要求大幅折扣且付款帳期長，最終決定暫緩該項目，將資源轉向成長性更高的業務，規避庫存與應收帳款風險。

波力成立於1982年，於1992年到廣東深圳設廠，之後因產能不足，在2007年落腳浙江嘉興桐鄉，並於2015年12月15日回台上市。

洪進山笑著說，從小就喜歡打羽球，初中成為羽球選手後，就會把使用羽球拍心得，反映給廠商，大學畢業後進入台灣首個自有網球拍品牌肯尼士的光男企業，所研發的產品規格，都是他所設計。但專心想把產品做到「最好」的他，與當時老東家想做到「最大」理念不合，於1982年離開並創業。

為避免訂單集中在單一客戶的風險，波力也開發自有品牌BONNY，以碳纖維羽球拍為主，也有網球拍、壁球拍、運動鞋等相關配件，並採用「運動體驗」策略，藉由經營運動場館和潛水飯店，讓每個進去運動的人，就可以認識波力的品牌，進而拉抬自創的商品。