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王文濤見葛里爾 籲共同向前看

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

大陸商務部部長王文濤二十六日在喀麥隆雅溫德出席世貿組織第十四屆部長級會議期間，會見美國貿易代表葛里爾時表示，中美應保持密切溝通，共同「向前看」。但他也就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起三○一調查等表達嚴正關切。

據大陸商務部發布消息，雙方就中美經貿關係、多邊和區域經貿合作等議題深入交換意見。中國常駐世貿組織代表團大使李詠箑也參加這次會晤。

中美剛於三月十五日至十六日在法國巴黎舉行第六輪高層經貿磋商，由大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特及葛里爾會談，會談被形容為「坦誠而富有建設性」。但王文濤當時並未參加這輪磋商。

葛里爾表示，過去一年，美中雙方開展了建設性的經貿磋商，並保持密切溝通合作。美方願與中方一道，以兩國元首共識為指引，加強對話，推動美中經貿關係保持持續穩定，實現經貿領域互利共贏。美方願與中方加強世貿組織和區域架構下的溝通交流。

消息稱，王文濤表示，習近平主席指出，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應共同落實兩國元首釜山會晤和歷次通話重要共識，妥處競爭與合作、過去與未來的關係，加強互利合作，避免惡性競爭，保持密切溝通，共同「向前看」，推動雙邊經貿關係健康、穩定、可持續發展。

王文濤強調，中方願與美方加強多邊與區域經貿合作，共同推動世貿組織改革，推動世貿組織第十四屆部長級會議取得務實成果，並支持亞太經合組織和二十國集團會議取得正面成果。

王文濤也就美方以所謂「產能過剩」和「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的多個經濟體發起三○一調查等表達嚴正關切。

貝森特 中方 何立峰 大陸商務部 美國商務部

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