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反制美國 陸啟動2貿易壁壘調查

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸指控美國對陸製電動汽車徵收百分之一百關稅，將對等發起貿易壁壘調查。圖為今年一月在比利時布魯塞爾車展上，觀眾參觀陸製比亞迪汽車展台。（新華社）
大陸指控美國對陸製電動汽車徵收百分之一百關稅，將對等發起貿易壁壘調查。圖為今年一月在比利時布魯塞爾車展上，觀眾參觀陸製比亞迪汽車展台。（新華社）

在「川習會」有可能於五月中旬舉行前，大陸商務部昨天宣布，美國貿易代表辦公室接連對陸發起三○一調查，中方為堅決維護中國相關產業利益，依法對等發起兩項貿易壁壘調查。

大陸商務部昨（二十七）日公告，對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施、美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。美國對陸發起三○一調查，大陸商務部反制，雙方似均為川習會累積談判籌碼。

第一案，「美國破壞全球產供鏈相關做法和措施」，大陸商務部稱，美國在貿易相關領域實施大量嚴重破壞全球產供鏈的做法和措施，包括但不限於：限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。

第二案，「美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施」，大陸商務部稱，美國在貿易相關領域實施了多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括但不限於：限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署、限制綠色產品相關技術合作等，並對大陸電動汽車徵收百分之一百、鋰電池百分之二十五、太陽能電池百分之五十‌的關稅。

大陸商務部在這兩案中都提到，上述做法和措施可能嚴重損害中國企業貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世貿組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。

這兩案的調查期限自立案決定公告之日起六個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期不得超過三個月。

大陸商務部隨後在官網以「發言人答記者問」形式表示，美國貿易代表辦公室三月十二日以「產能過剩」為由對中國等十六個經濟體發起三○一調查，又於三月十三日以「未有效禁止強迫勞動產品進口」為由對中國等六十個經濟體發起三○一調查。中方對此強烈不滿，堅決反對。

大陸商務部表示，為堅決維護中國相關產業利益，依據有關規定，針對美對華兩起三○一調查，商務部於三月二十七日對外發布兩則公告，對等發起兩項貿易壁壘調查。將根據相關規定，推進對美壁壘調查工作，並根據調查情況採取相應措施，堅決捍衛自身正當權益。

電動汽車 大陸商務部 川習會 301調查 貿易壁壘

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