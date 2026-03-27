中東局勢引通膨憂慮 胡祖六：溫和通膨或對陸擺脫通縮威脅有一定幫助

全球因為荷莫茲海峽遭封鎖危機引發能源危機，甚至引發通膨。春華資本集團創始人、董事長兼 CEO胡祖六27日在博鰲論壇期間受訪指出，近年大陸面對通縮壓力，而溫和且持續性通膨或許對大陸擺脫通縮威脅有一定的幫助；中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求則稱，中國正通過資產端、需求端與制度端改革來保持市場增長動力。

胡祖六指出，在溫和通膨下，加上大陸內需恢復，中東局勢帶來的風險不是太大，美以伊戰爭帶給中國大陸一個更大的戰略啟示：國家要繼續堅定不移地走可再生能源的道路，一點擺脫對化石能源的依賴，更不用從中東、俄羅斯等國，不管世界天翻地覆，中國的能源安全是確保的，而且不只是人員安全，更是能夠為了應對全球氣候危機。「當美國放棄領導作用、開倒車，中國應該反其道而行之，成為全球能源變遷，應對氣候危機的堅定的領軍者。所以這是更重要的東西。」

吳曉求也梳理當前中國大陸策略，他指出：市場端改革方面，讓進入市場的資產投資具有確定性，讓高科技企業、科創型企業慢慢在中國市場中佔主體；需求端改革上，引導社保基金、養老金等大基金入市，確保足夠流動性；制度端改革上，完善法治規則，過去違規違法的成本太低，正在形成由過去的行政處罰過渡到刑事處罰和民事賠償為主的結構性手段的格局。

吳曉求說，三項改革體現三個核心：第一是讓中國市場未來沒有雷，保證市場的透明度；第二是要確保市場是個投資的市場；第三是要讓中國市場在未來在2035年成為國際金融中心。

中東局勢帶給中國的機遇也是博鰲亞洲論壇2026年會一項熱議話題，此前對外經貿大學前副校長林桂軍變指出，一是對大陸新能源發展利多；二是在世界局勢混亂中，呈現治理赤字時，中國趁影響力變大，把全球治理做好會是正面的方向。