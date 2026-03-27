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傳華為新AI晶片獲青睞 字節跳動、阿里巴巴打算下單

中央社／ 北京27日綜合外電報導
知情人士透露，中國科技巨頭這次更有意願廣泛使用華為新款950PR晶片。（路透）
知情人士透露，中國科技巨頭這次更有意願廣泛使用華為新款950PR晶片。（路透）

知情人士透露，華為意在挑戰輝達中國市場地位的新款人工智慧（AI）晶片，目前客戶測試反應良好。字節跳動與阿里巴巴等科技巨頭都打算下單，這對華為而言是一項重大里程碑。

產業消息人士先前表示，儘管北京當局大力推動半導體國產化，但總部位於深圳的華為過去很難說服大型民間科技企業大量採用其現有的旗艦晶片「昇騰910C」。

路透社報導，3名知情人士透露，中國科技巨頭這次更有意願廣泛使用華為新款950PR晶片，主要因為該晶片與輝達（Nvidia）的CUDA軟體系統相容性更高，回應速度更快。

其中2名知情人士表示，華為計劃今年出貨約75萬枚950PR。樣本已於今年1月送交客戶測試，預計下個月進入量產，為下半年全面出貨奠定基礎。

由於相關訊息尚未公開，消息人士要求匿名。華為、字節跳動及阿里巴巴都未對路透社的置評請求作出回應。

華為去年9月首次揭櫫其長期半導體計畫時，曾提及這款新晶片，並宣稱將推出全球性能最強大的運算系統之一。

知情人士表示，使用傳統DDR記憶體的950PR，售價約為5萬元人民幣（約6900美元）；配備高速高頻寬記憶體（HBM）的高階版本售價則約為7萬元人民幣。

輝達 阿里巴巴 半導體

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