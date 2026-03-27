內捲、產能過剩怎解？ 陸資本大佬胡祖六：通過「併購」能消化產能

目前大陸經濟碰到內捲、產能過剩的問題，春華資本集團創始人、董事長兼CEO胡祖六27日在博鰲亞洲論壇分論壇與受訪指出，其實產能很大的消化是通過併購。他說光靠下文件讓企業降價不可能持久，歸根結底，要淘汰消化過剩低效的產能是促進產業的整合。企業能有一定規模的經濟效益，這樣也能夠創造持久的服務價值。

胡祖六以電動車產業為例，他說，中國大陸毫無疑問是世界EV大國，但很少有公司賺錢，這些公司的股票就很難有投資價值，所以需要併購。併購能夠給上市公司提供壓力，目前上市很難，但上市後只要不觸碰監管紅線基本上沒有太多壓力，這是缺乏併購的壓力，如果公司有控制權的風險，就一定要很謹慎經營，給股東創造更多價值。

談及併購在中國大陸不夠活躍，胡祖六說，中國大陸特有形態是上市公司中，國企比例相對比較高，地方政府的影響力相對比較大；此外，併購融資非常單一，在銀團貸款外，沒有其他更多方式，因為私募債也不發達，即使銀團貸款，對併購而言，其比例限制也非常苛刻，一般來說在美國併購是市場選擇；最後，大陸有關法律監管可能對上市公司實控人的改變和相關信息披露有比較細的規定。前述原因都導致併購比較困難。

胡祖六強調，中國擁有AI、新能源等新興創業領域，「在中國做併購的機會是巨大的，但困難也是巨大的」，有法律、監管、政府。特別政府的作用不可忽視，併購是市場行為，但是國家還是要考慮到各種政府的影響和力量，監管修改的併購條例對併購是有幫助的，對於上市公司還有很多限制，導致併購在中國很難發生。

胡祖六說，中國資本市場發展很好，經濟也非常好，但有兩個悲劇：第一是在中美關係日益惡化情況下，美國政客限制中概股退市時，很多中國企業家還千方百計想到美國去上市；第二是疫情剛剛開放，他在阿布達比看到很多中國企業。言下之意是，儘管中國有龐大量體，但企業家依然選擇到國外尋求融資或上市。

胡祖六稱，中國是高儲蓄國家，但沒有好的機構投資者，「我們很幸運有全國社保，但是我們很不幸只有全國社保。」，他說中國消費不足，因為不確定性很高，所以中國老百姓沒有信心去消費。所以未來要進行很大的改革，其實每個省不僅是政府的公務員、教師、警察、消防隊，每個職業都應該有職業保障基金，中國養老保險金不應該是人民幣2.5億，應該是250兆才能真正解決中國人口老齡化危機。如此，長期資本就能得到很好的價值回報，「如果沒有養老金的改革，中國不可能有長期的價值投資。」他說。