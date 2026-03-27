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中東局勢影響？陸經濟學家管濤：要注意通膨、外貿與溢出風險

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
中銀證券全球首席經濟學家管濤。特派記者黃雅慧／攝影
中銀證券全球首席經濟學家管濤。特派記者黃雅慧／攝影

儘管外資認為中東局勢對中國有影響，但是程度可能有限，中銀證券全球首席經濟學家管濤27日在博熬亞洲論壇分論壇上表示，他覺得中東的局勢還在演進過程中，要關注對大陸通膨、外貿的影響，且特別要關注中東局勢的演進可能會帶來其他的溢出風險。

對於溢出的風險，管濤指出，比如貨幣政策帶來調整，利差交易，美國的私募信貸市場，美國AI演進等，都會帶來影響。

對於投資者而言，他建議，資產配置要做情景分析，當然如果做長期投資，就要判斷這個衝擊是短期衝擊還是長期衝擊，如果是短期衝擊，做長期配置是上車的機會，這對機構投資者和個人投資者都適用。

管濤說，中國有金融發展不平衡的現象叫「股少債多」，以前大陸居民持有的股票基金比較少，一個很重要原因跟資本市場制度安排有關係，2024年以來大陸提出「投資者至上」理念後，現在講投融資相協調的資本市場制度改革，穩股市工作取得階段性進展，接下來持續穩定資本市場成為重要任務。

加強投資者教育也是很重要的任務，管濤說，從相關調查看，個人投資者在這個過程中投資體驗還有改善空間，大家發現資金量大的、持倉時間比較少的、緊跟投資主線的賺到錢了，頻繁換手的、持倉時間比較短的個人投資者可能賺不到什麼錢。所以投資者教育還是要回到最基本的理性投資、長期投資、價值投資。理性投資要風險和收益成正比，不要只想著賺錢，你要預料對回撤有多大的承受能力。

管濤續指，價值投資要避免追漲殺跌，避免在市場過熱時腦子一熱就衝進去佔位，投資者準備涉獵這些高風險投資的話，自己要加強這方面的金融常識的自我教育。另外大陸中介機構在這個過程中要加強投資者的適當性，監管部門要加強對投資者的保護。

資產配置 貨幣政策 資本市場

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