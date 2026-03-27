陸關注「川普帳戶」政策？ 陸證監會首席律師博鰲期間請益資本大佬

博鰲亞洲論壇2026年年會27日舉辦關於長期價值投資主題論壇，大陸證監會首席律師程合紅在會上主動爭取時間，提問春華資本董事長胡祖六關於美國川普帳戶的議題，是否有值得大陸借鑑的地方，胡祖六回應表示，川普帳戶非常商業化，「國家的稅收和監管鼓勵長期持有，這也是值得長期參考的」。

川普帳戶（530A帳戶）是由2025年大而美法案授權設立，該計劃旨在為特定時期出生的美國兒童設立由政府資助的長期投資帳戶，幫助他們積累財富。帳戶中的資金將被投資於追蹤美國股市大盤的低成本指數基金（如標普500指數基金），由孩子的法定監護人進行管理。

程合紅透露，大陸證監會下一步具體工作，包括將推動制定上市公司監督管理條例、修訂完善證券公司監督管理條例、將嚴格執法加強投資者保護、開展新一輪公司治理專項行動等行動。

在強調金融立法的重要性下，近年大陸官方緊鑼密鼓針對金融領域制定、修訂法案，今年兩會期間，提請十四屆全國人大四次會議審議的全國人大常委會工作報告提到，今年將圍繞加快建設金融強國，制定金融法、金融穩定法，修改中國人民銀行法、銀行業監督管理法。

程合紅表示，金融法草案近期公開徵求意見，其中明確規定「支持中長期資金入市，增強資本市場內在穩定性」，理性投資、價值投資、長期投資的法治基礎進一步夯實。

程合紅透露相關數據：2025年大陸各類中長期資金顯著加大入市力度，社保資金、保險基金、年金基金、公募基金、券商自營合計淨買入A股超過人民幣8,000億元，再加上相關資金購買權益類基金、央企上市公司回購增持等資金，中長期資金實際新增入市規模超過人民幣1兆元。盈利且滿足分紅條件的上市公司中有97%都實施分紅，分紅總額人民幣2.55兆元，創歷史新高。

關於大陸證監會下一步要具體展開的工作，程合紅說，將配合司法機關研究制定內幕交易、操縱市場民事損害賠償司法解釋，深入推進證券代表人訴訟工作，加大先行賠付制度適用力度，提高投資者宣傳教育工作質效，將投資者宣傳教育更好嵌入證券期貨經營機構開發客戶、提供服務的業務流程。

另外，作為長期資金的重要單位、大陸全國社會保障基金理事會副理事長金犖27日在同場論壇表示，社保基金會對管理人的考核周期長達三至五年，個別組合持有單只股票的時間最長達到20年。得益於上述實踐，社保基金會成立20多年來取得了穩健的收益。