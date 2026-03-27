中遠海運兩貨櫃船闖關荷莫茲海峽失敗

滯留在荷莫茲海峽西側波斯灣內的中遠海運集運旗下的兩艘2萬TEU（標準箱）型貨櫃箱船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號開27日上午嘗試穿越荷莫茲海峽回國，但下午傳出該行動暫時未取得成功。

據大陸「財新網」報導，中海印度洋號和中海北冰洋號27日凌晨起航，開始穿越海峽回國的航程，當天中午，兩艘貨櫃船已接近伊朗設置的荷莫茲海峽「安全走廊」入口，但兩艘船隨後掉頭返航，截至下午3點，兩艘船正駛回荷莫茲海峽西側波斯灣內的錨地。

上述兩艘船標注為「CHINA OWNER」（中資所有），為未載貨空船狀態。兩艘船原訂3月中旬從波斯灣前往馬來西亞，但由於美以伊開戰、伊朗封鎖荷莫茲海峽而滯留至今。

知情人士表示，目前滯留的油輪還沒有接到指令穿越海峽。因為中遠在海灣內的油輪都是滿載，萬一受到襲擊，船體損害很大。而空載的貨櫃箱船就算被襲擊，受到的損害也比較小，這也是優先讓貨櫃箱船回國的因素之一。

中遠海運集運是大陸央企中遠海運集團旗下上市公司中遠海控的貨櫃箱業務板塊，是全球第四大貨櫃箱航運公司，有453艘貨櫃箱船舶，運力規模為245萬標準箱。中遠海運也是目前船舶滯留在波斯灣規模最大的大陸航運企業。

據了解，目前滯留在波斯灣的中國船東貨船正在等待中國政府和伊朗的具體談判結果，屆時，中國交通部門會給中國船東的船隊發布「通行指引」。

一家中國航運公司負責人表示，現在無論是不是中國船東，要通過荷莫茲海峽「安全走廊」，都需要經過「中間人」與伊朗伊斯蘭革命衛隊取得聯繫，然後和他們商議究竟是交錢還是幫他們運貨的方式。