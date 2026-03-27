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外資對中國情緒轉變 高盛亞太總裁：中國很大程度隔離中東衝突之外

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
高盛集團亞太區（除日本外）總裁施南德27日。特派記者黃雅慧／攝影
高盛集團亞太區（除日本外）總裁施南德27日。特派記者黃雅慧／攝影

近年多有外資出走中國聲音，但在中東局勢之後，情勢或正在改變，高盛集團亞太區（除日本外）總裁施南德27日在博鰲亞洲論壇分論壇上表示，他對亞洲前景因中東局勢發生轉折，從高度樂觀到現在轉向負面情緒，雖然中國也受影響，但很大程度能隔離這場衝突之外，接下來全球增長必須充分考慮到中國這個出口大國，如果全球增長降低的話，投資者對於中國市場的投資也會發生變化。

對於亞洲市場與中國市場前景，施南德表示，85天前這個答案是高度樂觀的，因為經濟保持增長，且地緣政治形勢穩定，但是85天以後這個圖像沒有那麼美好了，中國以及亞洲市場受到當前能源形勢衝擊，特別是伊朗戰爭帶來的能源衝擊水平前所未有之高。除了能源之外，包括股市大幅回調、降息周期戛然而止，使得情緒轉向負面。但當然人工智慧蓬勃興起，吸引投資與流動性抵銷這方面情緒。

施南德認為基於以下三點，他特別看好中國大陸與香港的市場：一是地緣政治對中國而言會穩定，甚至會改善，特別是中美關係，此前保持幾年困難局面，但現在中美之間溝通水平提高，且中美兩國元首即將在北京會面，這對全球投資者來說有正向意義；二是就中國國內形勢而言，目前政策強調促消費是非常重要信號，很多外國投資者已注意到兩會表態，且對於中國國內政策的發展保持關注；三是看好中國AI發展，通過兩會、「十五五」規劃強調太空、具身智能、生物科技、能源轉型等領域，中國在世界上的競爭力與日俱增，有些領域開始領跑，也會撬動更多投資進入這些領域當中，這也是為什麼看到全球投資者的情緒和判斷在改變。

施南德說，年初他們開了一次會，問投資者中國值不值得投資，今年有90%的投資者回答是值得投資，和前幾年回答這個問題答「yes」的比例大幅度上升。因為中國此前經歷過很艱難的形勢：一方面中國是世界經濟增長的推手，另一方面其他的經濟止步不前，「而且對於當前這場危機中國已經多多少少地置身其外了，當然不是完全的免疫。」

但如何讓外資能夠留在中國市場是一大命題，施南德也對大陸官方提出幾項建議：第一是關於市場機制，為企業融資的生命周期帶來更好的匹配關係；二是要數據領域加強最佳實踐的推廣，包括政策的一致性、可預測性，如此可以讓企業更好地判斷融資周期；三是建立鼓勵市場投資人的機制，目前對外資還存在一些結構性障礙，比如缺乏共同投資的強制性要求，這對國外投資者來說是一個障礙；四是提供股市的退市渠道等。

中美關係 伊朗戰爭 地緣政治

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