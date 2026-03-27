陸扣留巴拿馬籍船舶激增 美FMC關注恐衝擊航運

美國聯邦海事委員會（FMC）26日表示，正密切關注近期圍繞巴拿馬運河碼頭的發展，以及中國對巴拿馬採取的報復行動，包括中國境內巴拿馬籍船舶被扣留數量激增的情況。此狀況似乎與巴拿馬法院針對香港長和集團的裁決有關。

FMC委員Laura DiBella在官網上發布的聲明表示，目前中國已在其港口對懸掛巴拿馬旗的船舶大幅增加扣留行動，名義上是基於港口國監督檢查，且「規模遠超歷史常態」。

據Lloyd's List Intelligence數據，自3月8日以來，在中國港口遭扣留的巴拿馬籍船舶已達近70艘。

DiBella指出，這些加強檢查是在非正式指令下進行，似乎意在對巴拿馬將港口資產由和記轉移一事進行懲罰。鑑於懸掛巴拿馬旗的船舶在美國集裝箱貿易中佔有相當比例，此類行動可能對美國航運產生重大商業與戰略影響。

去年，長和集團同意以230億美元向由美國資產管理巨頭貝萊德牽頭的財團脫售旗下全球23個國家和地區的43個港口，包括位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）。此舉引發北京不滿。

巴拿馬最高法院今年1月底裁定，長和旗下的巴拿馬港口公司（PPC）運營巴拿馬運河兩個港口的合約違憲，並接管PPC所運營的兩個港口，將運營權暫交航運巨頭馬士基和地中海航運負責。之後長和公告，PPC已根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，積極果斷地對巴拿馬啟動仲裁。

兩國隨後展開反制行動，上周，巴拿馬政府呼籲此前宣布暫停運營巴爾博亞港的中遠海運考慮重啟當地貨物航運業務；中國港口則以檢查為由，3月8日至12日共扣押28艘巴拿馬籍船舶，占扣押總數的75.7%，遠超歷史水準。