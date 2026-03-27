AI頂級會議拒受制裁機構論文 中國多家學會抗議

AI頂級學術會議NeurIPS近日首次在投稿階段引入美國制裁合規要求，拒絕受制裁機構的論文參與評審與發表。中國計算機學會等機構紛紛提出抗議，指拒絕向該會議論文投稿。

神經網路資訊處理系統大會（NeurIPS）23日發布的最新手冊指出，NeurIPS基金會依法必須遵守美國制裁及貿易管制條例，禁止向代表受制裁機構的個人提供服務，因此無法接收或發表來自此類機構的投稿。

財新網報導，NeurIPS基金會提到的制裁名單來自美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）維護的「特別指定國民清單」（SDN List）。截至3月，多家中國科技巨頭被列入SDN，包括華為、商湯科技、曠視科技、海康威視、中芯國際等。

報導還說，這是NeurIPS首次將OFAC合規設定為投稿前的准入門檻。往年雖然也有類似限制，但通常是在論文被接收後的出版階段進行個案處理。

一名美國在讀的博士透露，這種合規焦慮自2021年起便在底層蔓延。他曾因在某家隨後被列入受制裁清單的中國機構實習，後續留美求職中明確遭遇「軟限制」。

針對NeurIPS限制投稿的做法，中國多家機構已陸續發出聲明，反對「將學術交流與政治掛鉤」。

中國計算機學會25日發布聲明，全體中國計算機領域科學家及相關科研工作者拒絕為NeurIPS提供各類學術服務，拒絕向NeurIPS會議進行論文投稿。如果NeurIPS不改正錯誤，中國計算機學會將把NeurIPS移出「中國計算機學會推薦國際學術會議和期刊目錄」。

中國自動化學會26日發布聲明，將把NeurIPS從「中國自動化學會推薦學術會議目錄」中刪除，並倡議全體自動化、資訊與智慧科技領域科技工作者及相關機構，自覺拒絕為NeurIPS提供各類學術服務，拒絕向NeurIPS會議進行論文投稿。

中國科學技術協會27日發布聲明，停止受理學者參加2026年NeurIPS會議資助申請；收錄於本屆NeurIPS會議的論文，作為代表作成果申請中國科協所有項目均不予認可，同時，中國學者有關論文經相應全國學會依據學術規範評價後賦予的學術影響力，均予承認。