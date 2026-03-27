陸1-2月規上工業利潤年增15.2% 外資企業遇利潤下跌

大陸國家統計局27日公布，1-2月份大陸規模以上工業企業實現利潤總額人民幣1兆245.6億元，年增15.2%。大陸官方表示，規模以上工業企業利潤增長較快，但外部風險特別是地緣政治衝突外溢風險上升，不穩定不確定性因素較多。

從過去幾個月規模以上工業企業利潤的表現來看，2025年10月年減5.5%、11月年減13.1%、12月年增5.3%。整體來看，2025年全年增長0.6%，實現近四年來首度年增長。分析指出，受裝備製造和高技術製造領域的增長支撐，使大陸工業企業利潤扭轉前三年頹勢。另一方面，北京當局呼籲結束價格戰和其他過度競爭行為，緩解企業壓力。

針對今年1-2月的表現，大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，規模以上工業企業利潤增長較快，但也要看到，國際環境跌宕起伏，外部風險特別是地緣政治衝突外溢風險上升，不穩定不確定性因素較多，同時大陸經濟轉型期行業企業利潤恢復仍不均衡。要持續擴大內需、優化供給。

從三大門類看，1-2月份，製造業增長18.9%，年增13.9個百分點；採礦業增長9.9%，年減26.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.7%。

從產業類別來看，「裝備製造業」收入年增8.9%，高於平均3.6個百分點，發揮拉動作用，電子、鐵路船舶航空航天、電氣機械行業利潤增長較快；「高技術製造業」利潤年增58.7%，較上年全年加快45.4個百分點，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造、半導體分立器件製造等產業有所增長；新動能相關產業快速發展帶動下，「原材料製造業」利潤年增88.3%，較上年全年加快71.1個百分點。

不過，若從企業所有制分類來看的話，僅外資企業出現利潤下跌的狀況。

數據顯示，1-2月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額人民幣3665.6億元，年增5.3%；股份制企業實現利潤總額人民幣8032.9億元，年增22.1%；私營企業實現利潤總額人民幣2844.5億元，年增37.2%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額人民幣2167.5億元，年減3.8%。