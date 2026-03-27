大陸學者：AI是巨大泡沫 更該關注房地產等短期問題

中國經濟學者姚洋近日受訪表示，當下人工智慧（AI）被討論得太多，但AI是一個「巨大的泡沫」，政府勿因AI熱忽視短期問題。和中國國內需求不振造成的失業相比，AI帶來的就業替代簡直就是「毛毛雨」。

經濟觀察報26日採訪參加博鰲論壇的上海財經大學滴水湖高級金融學院院長姚洋。AI是論壇上的熱門議題，但姚洋有不同看法。

他表示，AI替代人工是一個長期過程，不可能在一兩年內替代大量工作，應該實地去考察AI落地後會產生的影響。目前企業使用AI替代勞動力的比例還很低，和國內需求波動造成的失業相比，AI帶來的就業替代簡直就是「毛毛雨」。

他說，當下AI被討論得太多了，這股熱潮很大程度上是一批美國矽谷科技公司帶著目的炒起來的，「AI就是一個巨大的泡沫」。

以輝達來看，其市值已經十分接近日本這個世界第4大經濟體全年的GDP總量，他質問：「這正常嗎？一家公司再偉大，也無法與1.2億人創造的生產總值相比，AI肯定是一個巨大的泡沫」。

姚洋認為，中國政府部門現在最需要做的是提振國內需求。他擔心「AI熱」會讓政府部門忽視短期問題，給經濟復甦帶來更多挑戰。如果短期都難以維持，談論長期就沒有意義。

他說，必須直面促就業壓力、房地產高空置率等短期問題。如此高的房地產空置率，以及每年新增大量無法償還房貸的家庭，這些問題值得更多關注。

被問到當下的就業現狀，姚洋說，近兩年大城市人口數量整體在下降，許多人從大城市重新又回到縣城。除了人口結構變化，這或許也意味著大城市的就業機會在減少。雖然縣城同樣工作機會不多，但生活和住宿成本更低，這種回流能讓個人熬過一段時間。

至於消費不振的關鍵，他指出，房地產市場持續負成長、地方政府財政收入壓力加大，這是「房間裡的兩頭大象」，地方政府支出與房地產支出大約占中國國內總支出的50%。因此，如果忽視這兩方面的支出下滑，轉而刺激其他領域消費，就很難取得明顯效果。

姚洋說，當務之急是不能讓普通民眾的資產再繼續貶值下去。全國個人資產大約人民幣700兆元（約新台幣3220兆元），房地產占據了很大一部分。房價下跌30%，意味著居民資產就會蒸發超過100兆元，如果能減少這部分損失，對消費的支撐會非常明顯。

對於有些人呼籲以提高福利待遇來解決消費不振的問題，他說，收入最低的10%群體消費約占總消費的0.6%，短期內即便他們的福利水平翻倍，對經濟的刺激作用也十分有限。