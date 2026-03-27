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中東戰事影響 中國民航國內航線燃油附加費上調

中央社／ 記者李雅雯上海27日電
美國和以色列與伊朗軍事衝突影響加油站燃油價格持續走高。 新華社
美國和以色列與伊朗軍事衝突影響加油站燃油價格持續走高。 新華社

中國春秋航空通知，4月5日零時起上調國內航線燃油附加費，業界評估，後續其他航空公司也將跟進調整，形成整體調升態勢，將使計畫外出群眾的交通成本上升。

春秋航空對旅客發布通知表示，4月5日零時起銷售的客票，將上調國內航線燃油附加費，具體調整內容以後續通知為準。在4月5日零時前完成出票的訂單，即使航班在4月5日以後起飛，燃油附加費仍依調整前收取。

據界面新聞報導，業界普遍認為，後續其他航空公司將跟進調整，形成整體調升態勢。春秋航空僅先明確上調時間，尚未公布具體調整幅度，推測調整將遵循行業聯動機制。

中東戰事造成國際油價波動，帶動航油成本上升。報導指出，航油是航空公司的剛性成本，占國內航司總營運成本30%至40%，直接影響盈利水準。對於以成本控制為核心競爭力的低成本航空公司來說，航油價格上漲帶來明顯壓力。

中國春秋、吉祥、東航、長龍航空等多家航空公司先前已經調整國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上。

中國國內航線燃油附加費在每月5日調整，目前收取標準為800公里以下航段每人人民幣10元（約新台幣46元）、800公里以上航段每人20元。

這波國內航線燃油附加費將為計畫出遊群眾造成交通成本上升，有消費者選擇提早敲定行程，在國內航線燃油附加費調升前訂購機票。

航線 國際油價 航空公司

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