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報告：香港保持全球金融中心第三位

中央社／ 記者張謙香港27日電
3月26日，英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第39期《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分進一步上升1分至765分，繼續位列全球第三、亞太區第一，與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距分別僅為2分和1分。 中通社
3月26日，英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第39期《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分進一步上升1分至765分，繼續位列全球第三、亞太區第一，與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距分別僅為2分和1分。 中通社

一項最新報告指出，在全球金融中心排名之中，香港保持第三位。

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院昨天公布第39期「全球金融中心指數」報告，根據港府的轉述，香港的整體評分上升1分至765分，繼續位列全球第三，亞太區第一。

在得分上，香港與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距分別僅為2分和1分。

港府發言人說，「報告再次肯定香港作為國際金融中心的領先地位和優勢，香港在金融科技的全球排名繼續位居榜首……在各金融行業領域從業員的評價中，香港的排名普遍提升，其中香港在『銀行業』和『融資』躍居全球首位，『保險業』繼續穩居全球第一」。

發言人並說，在資產及財富管理方面，在香港註冊成立的認可基金去年全年記錄到淨資金流入港幣3570億元，充分反映海內外投資者對香港市場的肯定和信心。

此外，截至去年底，在港設立的單一家族辦公室已超過3380家，兩年間的漲幅超過25%。

自2007年起，「全球金融中心指數」報告於每年3月和9月發布；第39期報告評估全球120個金融中心。

Z/Yen是一家總部位於倫敦金融城的商業智庫、顧問及風險投資公司。

發言人 財富管理 香港 金融業

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