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參加WTO部長會議 王文濤：應維護最惠國待遇等多邊貿易體制規則根基

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
3月26日，大陸商務部部長王文濤出席世貿組織第14屆部長級會議。 大陸商務部網站
3月26日，大陸商務部部長王文濤出席世貿組織第14屆部長級會議。 大陸商務部網站

據大陸商務部發布消息，3月26日，世貿組織第14屆部長級會議舉行專題討論，與會部長聚焦世貿組織改革議題進行對話交流。大陸商務部部長王文濤出席時發言表示，各方應共同發出維護多邊貿易體制的堅定聲音，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義。他表示，改革是世貿組織未來的最重要任務，應維護最惠國待遇等多邊貿易體制的規則根基。

王文濤表示，習近平主席指出，越是風高浪急，越要同舟共濟。國際經濟治理體系正經歷前所未有的嚴峻考驗，各方應站在歷史正確的一邊，共同發出維護多邊貿易體制的堅定聲音，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義。

王文濤指出，改革是世貿組織未來的最重要任務，應維護最惠國待遇等多邊貿易體制的規則根基。改革應將發展置於中心位置，幫助發展中成員掌握數位轉型、綠色發展、人工智慧等機會。改革必須尊重成員的不同經濟體制和發展階段，以防止議題政治化、工具化。

王文濤表示，中方主張用對話代替對抗，用規則抵禦強權，用改革引領未來。中國已宣佈在世貿組織當前和未來談判中將不尋求新的特殊和差別待遇，還提交了關於當前形勢下世貿組織改革的立場文件。中國將與各方一道，推動本屆部長級會議制定世貿組織改革工作計畫。

消息稱，世貿組織改革專題討論會是世貿組織第14屆部長級會議的重要議程，部長們圍繞根本性議題、決策機制、發展、公平競爭等議題進行分組式密集討論。

習近平 人工智慧

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