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陸工業機器人 韓課反傾銷稅 稅率最高19%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
工業機器人示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
工業機器人示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

大陸以低成本工業機器人挑戰韓國市場，南韓政府昨（26）日決定對原產於中日兩國的工業機器人徵收最高19.85%的反傾銷稅。

大陸方面則尚未對南韓擬對其工業機器人課徵反傾銷稅作出公開回應。

韓聯社報導，南韓產業通商部貿易委員會26日召開會議，決定建議財政經濟部針對原產於大陸的工業機器人徵收15.96%至19.85%反傾銷稅，對原產於日本工業機器人徵收17.45%至18.64%反傾銷稅。

南韓政府已先行在19日公告，將原產於大陸和日本的工業機器人臨時反傾銷稅的有效期延長。

涉案產品為立式多關節（四軸及以上）工業機器人。這類機器人配備四個或以上關節，廣泛應用於汽車、造船等產業。

根據TrendForce整理，南韓工業機器人製造商主張，來自大陸和日本的的企業將產品價格壓低，與其本國市場相比最多降價達40%，存在傾銷行為，對本土企業造成重大衝擊。

2025年5月，南韓對原產於大陸和日本的工業機器人啟動反傾銷調查，同年9月，韓國貿易委員會對該案作出肯定性初裁，建議韓國企劃財政部徵收臨時反傾銷稅，這項決定是為了在進行正式傾銷調查期間，防止南韓本土競爭對手遭受損害。

機器人 財政部 韓國

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