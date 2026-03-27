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陸企 CEO：沒學「龍蝦」 別來面試 喊話大學生提升自我競爭力

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／海南博鰲26日電
OpenClaw。（路透）
OpenClaw。（路透）

受到AI衝擊，替代人力勞動的言論持續升溫。一些中美企業家昨（26）日在博鰲亞洲論壇上提出建議，有陸企CEO直言「大學生要趕快學一個龍蝦，你用任何的一個小龍蝦都行，你如果連基本的應用不懂，你就不要來面試了」。

博鰲亞洲論壇26日舉行「走進AI時代：把握機遇創造未來」分論壇，會上聚集來自大陸海內外實業、通訊、互聯網大廠、智庫、諮詢顧問等企業齊聚一堂，探討AI的機遇與挑戰。

「小龍蝦」英文名OpenClaw，是一個開源的、本地優先的AI代理框架。它不是一個具體的應用，而是一個能讓AI「活起來」的平台，讓AI從「只會說」變成「還會做」。可以把它想像成一位24小時在線的數位員工，你只需在聊天工具（如微信、飛書、釘釘）裡給它下達指令，它就能像人一樣操作電腦、調用軟體，自動幫你幹活。

對此，天鵝到家創始人兼CEO陳小華表示，「我建議大學生趕快用一下小龍蝦」，他說未來的所有生活都是龍蝦的對話調度，不是人跟人溝通，人把需求告訴AI，這是一個全新的交互方式，之前大學學的所有課程，尤其計算機相關的專業都是「讓人成為機器，讓人學會機器語言，用機器語言編程去學一個軟體」，但現在AI比你都會用任何一門編程語言軟體，因此必須掌握AI軟體訓練。

貝寶（Paypal）高級副總裁兼中國區CEO邱寒則建議年輕人多學一些通識，如何判斷AI給的答案是否正確，成了一個新的能力，必須擁有思辨能力判斷得到的信息是否為真跟適用，所以年輕人能應用工具的同時，也要學會去控制和掌握工具。

羅蘭貝格全球管理委員會聯席總裁戴璞從諮詢公司角度來講，他認為如何使用好小龍蝦是非常重要的一點。他也說，他們在招聘的時候慢慢找那些更有經驗的人，做過會計、財務採購之類的工作，瞭解公司運作模式，他們可以運用這些經驗來給出提示詞，因此未來關鍵能力就是有判斷力，要有能力給這些大模型提示。

龍蝦 年輕人 軟體

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