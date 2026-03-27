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數字中國建設峰會 4月底福州舉行

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第九屆數字中國建設峰會將於四月二十九日至三十日在福建福州舉行，今年的主題是「加快數字技術創新發展，深入推進數字中國建設」。

新華社報導，大陸國家數據局局長劉烈宏二十四日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，今年的峰會將更加注重展示成果、發布技術和繁榮生態三個方面：

成果展示，以「實」為基。本屆峰會將充分展示數字中國建設標誌性成果、里程碑式進展，發布「數字中國發展報告（二○二五年）」和數字中國發展指數；國家數據局、國家網信辦、工業和信息化部等部門將發布三十多項數字中國建設的重要政策、報告、標準等。

技術發布，以「新」為要。南方電網、阿里巴巴等近四百家企業將發布數字化轉型的最新技術和產品，將集中展示數據要素在農業、工業製造業、醫療、文旅等領域融合應用的近百個典型案例，首展率超過百分之六十五；清華大學、北京大學等七所知名高校和國家數據發展研究院、中國信通院等十餘家研究機構將發布二十多項技術成果。

繁榮生態，以「效」為本。中國電信、中國聯通、中國移動、華為公司將圍繞人工智能細分領域舉辦四場生態大會，聚集四百餘家產業鏈上下游企業共話合作、共謀發展。本屆峰會創新設立「產業對接艙」，讓創新成果直連市場需求。

峰會由國家發展改革委、國家數據局、國家網信辦、工業和信息化部、福建省人民政府共同主辦，將舉辦五十餘場對話交流活動，並設有數字中國創新大賽和現場體驗區，同步舉辦閩江數字夜話、院士專家行等特色活動一百餘場。

新華社 峰會

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