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大陸東航 158億美元買百架空巴

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸中國東方航空廿五日稱，已簽署一項價值一五八億美元的協議，購買一○一架空巴A320NEO系列飛機。（微博照片）
大陸中國東方航空廿五日稱，已簽署一項價值一五八億美元的協議，購買一○一架空巴A320NEO系列飛機。（微博照片）

大陸中國東方航空二十五日稱，已簽署一項價值一百五十八億美元的協議，購買一○一架空中巴士Ａ三百二十ＮＥＯ系列飛機。德國領導人上個月訪北京時曾說，這筆採購已經敲定。

綜合法新社和觀察者網報導，東航二十五日發布公告稱，當天與空巴簽訂飛機購買協議，決定向空巴購買一百○一架Ａ三百二十ＮＥＯ系列飛機。

公告披露，有關飛機計畫於二○二八年至二○三二年分批交付於東航。此次購買飛機的目錄價格合計約為一五八點○二億美元。

東航稱，經過多輪商業談判，公司和空巴協商達成的飛機交易實際價格顯著低於基本目錄價，取得了較為優惠的折扣。

德國總理梅爾茨在二月訪問北京期間，與大陸國家主席習近平會談時說，中國已同意最多增購一百二十架空巴飛機，但沒有說明具體採購時間。

這一筆最新的空巴交易，是在去年年底多家陸企宣布一系列訂單之後達成的。大陸中國國航、吉祥航空，以及春秋航空等早前宣布採購大約一百五十架飛機。

另據證券時報報導，東航表示，公司本次引進的飛機是空巴最新一代窄體機型，將有利於公司補充窄體機運力、優化機隊結構、降低油耗及單位成本、優化航線網絡、提升旅客乘機體驗，有力支撐公司「往遠處飛、往國際飛、往新興市場飛」的戰略布局，助力公司實現「雙碳」（碳達峰、碳中和）目標。

本次購買的系列飛機計畫於二○二八年至二○三二年分批交付公司，該公司預估在本次引進飛機的交付期間（二○二八-二○三二年）將有至少五十三架A三百二十系列飛機因租賃到期或機齡因素退出運營，因此東航本次購買的一○一架飛機對部分存量機型起到置換更新作用。

德國 梅爾茨 北京

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