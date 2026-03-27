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重慶宇樹攜手 打造具身智能機器人基地

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

重慶市大渡口區政府與宇樹科技股份有限公司二十六日在重慶簽約，共建具身智能機器人西部創新運營中心項目。

中新社報導，簽約雙方就具身智能機器人產業頂層設計、西部創新運營中心落地、算力網絡支撐、場景應用拓展、產業政策落地等領域深化協同，聚焦人形機器人、四足機器人核心賽道，共建具身智能機器人實驗室、四足機器人研發中心、人形機器人數據採集中心，打通「技術研發—生產製造—場景落地—運維服務」全鏈條。

目前，宇樹科技全資子公司重慶宇羿科技有限公司已在大渡口區完成註冊，西部創新運營中心即將投用。簽約儀式上，宇樹科技還與大渡口區及相關院校、科研機構、企業等簽署智能機器人產業生態合作協議。　　

宇樹科技聯合創始人陳立表示，公司將聚焦機器人產業高質量發展，發揮在技術、產品、生態等方面的優勢，重點在技術研發、產業落地、生態構建、場景應用等領域持續發力。 　近年來，重慶已集聚機器人重點企業及相關機構超三百家。重慶市經濟和信息化委員會主任王志傑介紹，智能網聯新能源汽車與智能機器人技術高度同源，供應鏈約百分之六十至百分之七十具有共用性。重慶良好的汽車產業基礎為發展智能機器人、具身智能產業打下堅實基礎，長安、賽力斯等龍頭車企正加快布局智能機器人、具身智能產業。

接下來，重慶將打造一批具備快速研發、試製、中試等一站式服務能力的智能機器人共享工廠，引進ＡＩ算法、系統集成、專業服務等上下游企業，建設完善的智能機器人快速精密製造共享生態。

人形機器人 重慶

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