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香港對外攬才計畫3年批准逾41萬件 73%來自中國大陸
香港政府統計，港府自2022年底推出多項人才招攬計畫以來已屆3年，一共收到近60萬件申請案，其中逾41萬件獲得批准。這些獲准的申請案中，來自中國大陸的申請即占約30萬件，比重高達73%。
綜合香港明報報導及港府新聞公報，香港勞工及福利局長孫玉菡25日以書面答覆立法會議員質詢時，公布上述統計數字。
在港府上述統計中，以吸納高收入或頂尖學府學士畢業生為目標的「高端人才通行證計畫」，3年來共收到逾15萬件申請案，其中近12.7萬件獲准。而獲准案件中，高達94%來自中國大陸。
孫玉菡解釋，中國大陸人才申請案件比重較高，反映的是陸港兩地經貿往來頻繁，且在語言、文化及地理上有緊密連繫，促進「北上南下人才雙向流動」。此外，北京中央與與港府近年來積極推動「粵港澳大灣區融合發展」及陸港「深層次合作」，也是中國大陸申請件數上升的原因。
他說，截至今年2月底，香港各項人才入境計畫已吸引近28萬名全球不同領域的人才到香港工作發展。港府將持續密切關注相關攬才計畫的續簽申請情況，掌握申請者在香港的就業動向和發展狀況。
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