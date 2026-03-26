豆包手機熱潮後 中興通訊董座：今年可能推一款「龍蝦手機」

繼與字節跳動合作豆包手機引發熱潮後，中興通訊董事長方榕26日在博鰲亞洲論壇分論壇上透露，今年他們有可能會出一款「龍蝦手機」。

中興通訊與字節跳動兩方共同推出的努比亞M153手機內置豆包手機助手，能聽從人類的指令、看懂屏幕上的信息，再自主點擊操作完成任務，發售後引發搶購潮。但後因受限於騰訊、阿里等拒絕提供接入權限，不少底層操作被App無情封殺，但也為未來智慧手機的形態立下模板。

方榕表示，他們也有自己的「龍蝦」，並於春節上班第一天正式上線，不光公司內部在用人機協同率提升自己AI共生的工作環境和工作流的環境，「對B端、C端我們也在往前走，特別是在數據安全方面，都在同步在往前推進。」

方榕說，人工智慧時代能夠讓人做更多的事情，而不是減少人力數量的規模，這其實是一個新生事物，所以也衝擊到現有的一些規則，包括一些標準規範的要求，但是現在對於AI新生的應用，其實政府也是非常支持的，所以無論模型的認證，還是手機的認證，現在都在快速推進，他們也希望大家能夠大規模地能夠用到他們的豆包手機。

方榕在該論壇上還提及，他們的共識是：人才是資產不是成本，AI時代的競爭歸根到底是人機協同率的競爭，不關注AI替代了多少人，更加關注的是AI放大了多少人的價值，這種人+AI的組織形態是任何人力低成本短期內難以模仿的，他認為這個才是真正的不可遷移的工業根基，也是未來AI競爭的終極壁壘。總結來說，AI與傳統產業的融合，不是簡單的技術疊加，而是重新定義產業規則，我們要做的就是以智能內核搶佔制高點，以數字化主權守住根基，以人機協同築牢未來。

此前，小米3月初正式官宣手機版的「龍蝦機器人」，其名為 Xiaomi miclaw，目前已啟動小範圍封測，目標直指下一代AI智慧手機的核心體驗。