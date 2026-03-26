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曾被北京列入制裁名單 荷蘭外貿部長史卓瑪將率團訪中

中央社／ 台北26日電

安世半導體控制權僵局未解，荷蘭外交部外貿與發展合作部長史卓瑪25日在喀麥隆與中國商務部長王文濤會談後宣布，雙方同意儘快在中國舉行經貿磋商，他將率領貿易代表團訪問中國。2021年，史卓瑪在荷蘭眾議院議員任內曾被北京列入制裁名單。

史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）今天在X平台發文表示，在世界貿易組織第14屆部長級會議（MC14）與王文濤進行了建設性會談，討論雙邊強而有力的貿易和投資夥伴關係以及世貿組織改革。「我們同意儘快在中國舉行經貿磋商，我將利用這個機會率領貿易代表團訪中」。

這位被視為對中國持強硬立場的新任部長還說，中國是重要的合作夥伴，他將繼續與王文濤在共同關心的問題和全球挑戰上合作。

中國商務部官網下午發布王文濤25日在喀麥隆出席MC14期間會見史卓瑪的新聞稿。

王文濤表示，中國總理李強25日與荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）進行了通話，為雙邊經貿關係發展注入了新的動力。中方願與荷方透過經貿混合委員會等平台加強政策交流，透過對話協商妥善解決兩國經貿合作中的問題。

新聞稿提到，雙方還就中荷半導體合作以及安世半導體（Nexperia）問題交換意見，但沒有披露具體內容。這也是當前兩國關係最主要的矛盾。

2021年3月22日，因為不滿歐盟以新疆人權問題對4名新疆官員實施制裁，中國外交部宣布，對歐方「嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息」的10名人員和4個實體實施制裁，其中包括時任荷蘭眾議院議員史卓瑪。

荷媒PZC新聞網25日報導提到，史卓瑪被列入黑名單，是因為在他倡議下，荷蘭眾議院通過了一項動議，指中國正在對維吾爾族人進行種族滅絕；史卓瑪也主張加強與台灣的關係，而台灣則被中國視為分離省份。

史卓瑪是友台的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，曾在2022年11月訪問台灣，拜會時任總統蔡英文。根據總統府新聞稿，他當時說，在中共20大之後，特別來到台灣，展示對台灣的支持，因為台灣不能夠被孤立，「我們不會被北京所威嚇，我們與台灣的關係與友誼，也不能由別人來決定」。

根據PZC報導，史卓瑪2月被提名為外貿與發展合作部長後表示，有信心與中國「輕鬆展開業務」。當時，他並不清楚制裁是否仍然有效，部分原因是「從未收到正式通知」。

中國外交部2月10日舉行例行記者會，有外媒記者提問，史卓瑪將在荷蘭內閣中擔任外貿部長，他曾於2021年被中方制裁。他目前是否仍受到制裁？中國外交部發言人林劍回應，「我沒有可以提供的信息」。

北京 荷蘭 眾議院

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