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陸製風力發電機被英國指有國安威脅 在蘇格蘭投資計畫受阻

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
英國政府以國家安全為由，反對大陸風力發電巨頭明陽集團的產品用於英國海上風力發電項目，相關決定恐使該公司在蘇格蘭的投資計畫受阻。（路透）
英國政府以國家安全為由，反對大陸風力發電巨頭明陽集團的產品用於英國海上風力發電項目，相關決定恐使該公司在蘇格蘭的投資計畫受阻。（路透）

綜合BBC與金融時報25日報導，英國政府以國家安全為由，反對大陸風力發電巨頭明陽集團的產品用於英國海上風力發電項目，相關決定恐使該公司在蘇格蘭的投資計畫受阻，並引發英國對大陸投資政策與能源成本的討論。

英國政府表示，經過「審慎評估」，無法支持明陽產品用於英國離岸風電項目，並強調將持續採取行動維護國家安全，同時優先發展具韌性與可持續性的本土供應鏈。據金融時報引述知情人士說法，當局已將明陽集團產品列為涉及國安風險。

政府發言人並補充，只要符合國家利益，英國仍歡迎來自大陸的投資，並將以一致、長期且具戰略性的方式處理對中關係，在可合作領域持續合作，但不會在安全與供應鏈韌性上妥協。

明陽集團去年10月提出，計畫投資最多15億英鎊（約新台幣640億元），在蘇格蘭的阿德西爾港（Ardersier Port）設立風力發電機製造工廠，為英國、歐洲及其他市場生產葉片與相關零組件，並預估可創造最多1.500個工作機會。該計畫被視為英國能源轉型與地方經濟振興的重要項目之一。

不過，隨著英國政府拒絕其產品進入海上風力發電項目，市場普遍認為該投資案將難以推進。明陽集團對此回應表示失望，稱其「世界領先技術」未獲採用，並警告此舉恐削弱市場競爭，進而推高風力發電開發成本。公司並指出，在全球能源供應仍不穩定之際，限制大陸設備可能使英國能源價格維持高位。

此事也凸顯英國在安全考量與經濟利益之間的拉鋸。報導指出，英國一方面關切大陸政府可能對民營企業施加影響，另一方面亦憂慮大陸企業的價格競爭將進一步削弱歐洲本土製造業。

另一方面，地方政府則持不同立場。蘇格蘭政府支持明陽集團投資，認為有助於建立當地海上風力發電供應鏈，並為因北海油氣產業衰退而受衝擊的地區創造就業機會。蘇格蘭副首席大臣福布斯（Kate Forbes）表示，國家安全固然重要，但英國政府未能明確說明明陽集團究竟存在何種問題，令人遺憾。

她並指出，相關決策在英國政府內部擱置超過18個月，「優柔寡斷將帶來深遠後果，而這些影響最終仍將由蘇格蘭承擔」，直言此舉形同「破壞蘇格蘭的工業未來」。

能源業者對政策影響亦表達關切。英國能源巨頭章魚能源（Octopus Energy）此前曾呼籲政府採用大陸技術，並於去年9月宣布與明陽集團合作，計畫在英國部署其渦輪機，並強調具備「最高水準的資料保護與網路安全」。其能源生產主管Zoisa North-Bond指出，引入更多競爭有助於降低風電開發成本，幅度可能達3成。

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