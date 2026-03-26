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否決中國大陸大型風電投資 英國政府：存在國安風險

中央社／ 台北26日電
圖為在意大利南部港口塔蘭托拍攝的，由中國明陽智慧能源集團股份公司提供的海上風力發電機組。新華社
圖為在意大利南部港口塔蘭托拍攝的，由中國明陽智慧能源集團股份公司提供的海上風力發電機組。新華社

中國再生能源公司明陽表示，原本要在英國設立當地最大風力渦輪機製造廠的計畫，遭到英國政府否決。據報導，英方認為明陽公司存在「國家安全風險」。

明陽智慧能源集團股份公司去年10月公告，擬投資15億英鎊（約新台幣630億元），在蘇格蘭建設英國最大、也是首個全產業鏈一體化風電機組製造基地。

英國金融時報25日報導，英國政府當天表示，中國風力渦輪機製造商明陽集團的產品構成國家安全風險，因此無法支持其產品用於英國離岸風電計畫。

一名政府發言人說，將始終採取行動維護國家安全，並致力於加強發展具有韌性和可持續性的海上風電供應鏈。

報導引述一名知情人士透露，政府認為明陽公司存在「國家安全風險」。

明陽集團是一家上市民營企業。但批評人士擔憂，中國政府可能干預私人企業，以及歐洲產業可能因來自中國的競爭而進一步萎縮。

據報導，去年美國川普政府曾警告英國政府，允許明陽集團在英國建廠有國家安全風險；一些英國議員也對該計畫提出批評。

明陽公司表示，對英方的決定感到失望，將繼續與英國政府溝通。如果政策發生變化，明陽可能會重啟相關計畫。

明陽是全球最大的風力渦輪機製造商之一，在全球擁有超過2萬5000名員工。

根據丹麥渦輪機製造商維特斯集團（Vestas）25日發布的消息，英國和蘇格蘭政府已與該公司就共同投資在蘇格蘭建設新工廠進行會談。

中國 離岸風電 英國 風險 國家安全 蘇格蘭

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