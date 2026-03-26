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中東衝突民生有感 上海油價漲幅達12%

中央社／ 記者李雅雯上海26日電

美、以對伊朗戰事釀國際市場原油價格大幅上漲，直接影響民生日常。上海最新一波油價調整後，92號、95號汽油每公升零售價分別突破人民幣「8字頭」、「9字頭」。

中國油價每10個工作日調整一次，今年共計有25個調整日，最近一次調整公告日為23日。

國家發改委23日宣布，24日零時起，汽油、柴油價格（標準品）每噸分別應上調人民幣2205元、2120元；經過調控後，實際上調1160元、1115元，相當於全國平均汽油、柴油每公升少漲約0.85元。各省市汽油、柴油最高零售價略不同。

上海市發改委23日發布「關於車用汽、柴油價格的通知」，92號汽油每公升零售價8.53元（約新台幣39元）、95號汽油每公升零售價9.07元、0號柴油每公升零售價8.24元，3種油款分別突破「8字頭」、「9字頭」。

相較於前一次調整（10日零時起調整），這波調整使92號汽油每公升從7.6元上漲0.93元，漲幅達12.24%、95號汽油每公升從8.09元上漲0.98元，漲幅達12.11%、0號柴油每公升從7.28元上漲0.96元，漲幅達13.19%。

上海市一家中國石化加油站工作人員現場表示，前幾天趕著在漲價前到加油站加油的排隊車潮「肯定是有的」；對於油價接下來會不會持續上揚或漲勢趨緩直說，「這不清楚」、「要看政策怎麼樣的」。

國家發改委日前表示，為了減緩國際油價異常上漲帶來的衝擊，減輕下游用戶負擔與保障經濟平穩運作和社會民生，在保持現行價格機制框架的基礎上，對於國內成品油價格採取臨時調控措施。

中國油價今年以來已經5連漲，下一次油價調整公告日為4月7日。

國際油價 上海 原油價格

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