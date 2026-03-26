陸今年以來已有40隻理財產品募資失敗 均為固定收益類產品

近期，華夏理財、浦銀理財、招銀理財等大陸多家理財公司發布公告稱，新發行理財產品不成立，主要原因在於募集總金額未達下限。另據法詢理財網不完全統計，今年以來（截至目前）共有40隻理財產品發行失敗，均為固定收益類產品，風險等級大多數為R2（中低風險）甚至R1（低風險）。

陸媒《每日經濟新聞》報導，2025年，大陸銀行理財市場存續規模不斷擴大。不過今年以來，銀行新發理財產品頻繁因「募集規模不達標」而發行失敗。

報導稱，已有40隻理財產品發行失敗。3月19日，華夏理財發布公告，華夏理財合享固定收益類理財產品37號因募集總金額未達到產品說明書約定的發行規模下限，產品不成立。

根據同花順統計，3月份，華夏理財共有6隻產品不成立，分別為「華夏理財合享固定收益類理財產品37號」、「固定收益債權型封閉式理財產品1317號」、「固定收益純債型封閉式理財產品354號」、「悅安鑫固定收益純債型封閉式理財產83號」、「固定收益債權型封閉式理財產品1381號」、「固定收益債權型封閉式理財產1002號」。

據《每日經濟新聞》報導，上述6檔產品均為封閉式淨值型固定收益類理財產品，風險等級以中低風險為主，整體偏穩健。在發行規模設定上，多隻產品成立門檻均設為5,000萬元人民幣，其中，「華夏理財固定收益債權型封閉式理財產品1,381號」規模下限為500萬元。

而據法詢理財網不完全統計數據，今年以來共有40隻理財產品發行失敗，均為固定收益類產品。

事實上，除華夏理財外，浦銀理財、招銀理財等也有理財產品發行失敗。

上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛表示，理財產品發行失敗還可能發生。在低利率的大環境下，缺乏清晰定位和差異化特色的產品將持續面臨出清壓力，這也是市場優勝劣汰的正常體現。

曾剛表示，理財產品募集未達標主要有三方面原因：第一，殖利率持續走低，產品吸引力大幅下滑，投資人認購意願自然低迷；第二，理財產品高度同質化，難以形成有效需求。失敗產品絕大多數為封閉式固收類，底層資產清一色是債券和同業存單，投資者面對的不是差異化選擇，而是簡單的收益率比拚，被市場分流在所難免；第三，供需結構錯配，矛盾長期未能彌合。

素喜智研資深研究員蘇筱芮表示，因募集規模未達成立下限而發行失敗的產品，具有一些共通點。蘇筱芮表示，這些共通點包括屬於固定收益類、風險等級為中低、封閉式淨值型等，「此類募集失敗的理財產品，主要目標客群是風險偏好較低的穩健型投資者，其核心訴求是保本與穩定收益，而非追求高回報。募集失敗是供給端、需求端、通路端與外部環境多重因素疊加的結果。」

那麼，理財公司要如何破解「因募集未達標產品不成立」的局面？在曾剛看來，要從產品重構、營運邏輯、投資人信任三方面做努力，「產品層面的重構，要走出『千品一面』的困境，就必須順應投資者對流動性的偏好，加大開放式、短持有期產品的供給。」

曾剛表示，要適度引入權益、黃金、REITs（不動產投資信託基金）等多元資產，豐富「固存+」策略，讓產品真正具備差異化競爭力。