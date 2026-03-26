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不敵大陸電動車競爭 斯柯達今年年中將退出中國大陸市場

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
捷克汽車製造商斯柯達（Skoda）周三表示，由於難以跟上中國市場向電動汽車快速轉型的步伐，公司將於2026年年中退出中國市場。（微博照片）
捷克汽車製造商斯柯達（Skoda）周三表示，由於難以跟上中國市場向電動汽車快速轉型的步伐，公司將於2026年年中退出中國市場。（微博照片）

捷克汽車製造商斯柯達（Skoda）周三表示，由於難以跟上中國市場電動汽車快速轉型的步伐，公司將於2026年年中退出中國市場。

據香港經濟日報，斯柯達在聲明中表示，公司將與區域合作夥伴合作，繼續在大陸市場銷售斯柯達車型，直至2026年年中。斯柯達表示，將在中國繼續提供斯柯達車型的售後服務。

斯柯達又指出，作為戰略調整的一部分，公司計劃重點加強在印度和東南亞市場的品牌影響力，預計2025年這些地區將實現增長。

中國曾是斯柯達多年的最大市場，2016年至2018年間銷量超過30萬輛，但隨著外國汽車製造商面臨本土品牌的激烈競爭，去年在陸銷量已銳減至僅1.5萬輛。

據「快科技」，巔峰過後，Skoda在大陸銷量出現斷崖式下滑，2019年至2025年銷量連年走低，去年更是僅賣出了1.5萬輛，較2018年巔峰暴跌超95%，市占不足0.1%，銷售管道也大幅收窄，僅存的大多數以「大眾展店」形式併入上汽展間。

實際上，斯柯達在中國以外的市場表現非常好，甚至可以說「節節高」，但之所以在大陸市長表現不佳，核心原因在於斯柯達未能適配該市場的發展節奏，且在大眾集團的戰略布局中逐漸被弱化。

根據策略重新定位，斯柯達表示，公司計劃專注於加強其品牌在印度和東南亞的影響力。

印度 電動汽車 中國市場

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