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中國社保將出現第6險 長期護理險將用3年覆蓋全民

中央社／ 台北26日電

中國的社會保險將在當前的「五險一金」之外納入新險種，官方預計用3年時間建立基本長期護理保險制度，由工作單位和個人繳納，費率為0.3%左右。這項制度已經試點10年，未來擬覆蓋全民。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳昨天發布「關於加快建立長期護理保險制度的意見」（簡稱「意見」）。國務院新聞辦公室今天舉行的新聞發布會針對此做出說明。

綜合央視新聞、中新網等報導，國家醫保局副局長王文君今天在發布會上表示，「意見」明確要求用3年左右的時間基本建立適應中國基本國情的長期護理保險制度，這標誌著該制度建立從局部試點走向全國推開。

她說，長期護理保險是社會保險的一項新險種，通過人人參保籌集資金，為失去正常活動能力的參保人提供基本的生活照料和醫療護理，對所發生的護理費用予以報銷。

根據「意見」，長期護理保險制度有5個原則：一是覆蓋全民，所有職工和居民均參保；二是統籌城鄉，同一個統籌地區之內不區分城鄉，參保人無論是來自農村還是來自城市，都從同一個資金池裡報銷費用、享受待遇；三是公平統一，不同的統籌區間，在保障對象、評估標準、繳費費率、服務項目等方面基本一致，促進統籌地區之間繳費責任和保障水平相對均衡。四是安全規範；五是可持續。

長期護理保險制度由國家醫保局、民政部、財政部、人力資源社會保障部、農業農村部、國家衛生健康委、稅務總局、中國殘聯等8個部門提出配套實施方案。

據醫保部門初步統計，自2016年試點以來，長期護理保險已拉動社會資本投入相關產業超過了人民幣600億元（約新台幣2760億元）。

至於民眾所關注的長期護理保險費率，「意見」指出費率為0.3%左右，由工作單位和個人按同比例分擔，繳費基數為工資收入。

未就業城鄉居民的長期護理險由個人和政府合理分擔，繳費基數可按所在統籌地區年度社會平均工資的一定比率（不低於60%）。未就業居民費率減半從0.15%左右起步，用5年時間逐步過度到0.3%左右。

不過，中國企業的社保負擔已經很重，許多民眾也因為看不到社保的立即好處而在稽查不嚴的情況下選擇「能省則省」。「中國企業社保白皮書2025」顯示，有為員工繳納社保的企業中，僅約1/3企業社保基數完全合規。

中國當前的社保體系為五險一金，即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險與住房公積金，由企業和個人繳納。個人繳納的費率，養老保險為8%，醫療保險2%，失業保險0.5%，住房公積金5%-12%。繳費基數以員工上年月均工資為準，低於社會平均工資60%按60%繳納。

企業如果全部繳納，比例約占稅前工資的30%-40%，個人繳費比例約10.5%-22.5%。企業和個人社保費率合計最低也是40%，最高可以超過60%。

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