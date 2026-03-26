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近4年陸民航最大採購！東航砸158億美元訂101架A320neo

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中國東方航空25日公告，已與空中巴士（Airbus）簽署協議，訂購101架A320neo系列飛機，金額約158.02億美元。（東方航空微博）
中國東方航空25日公告，已與空中巴士（Airbus）簽署協議，訂購101架A320neo系列飛機，金額約158.02億美元。（東方航空微博）

中國東方航空25日公告，已與空中巴士（Airbus）簽署協議，訂購101架A320neo系列飛機，作價約158.02億美元（約新台幣5,000億元）。這是近4年來，大陸民航最大單筆飛機採購案，僅次於2022年7月中國國際航空、東方航空與南方航空聯合採購292架A320neo系列飛機。

公告指出，上述價格為目錄價，空中巴士已提供較大幅度折扣，實際成交價將顯著低於目錄價格。東航將分期支付預付款，並於飛機交付時支付尾款。

交付時程方面，飛機將於2028年至2032年間陸續交付，其中2028年交付9架、2029年19架、2030年30架。東航預估，同期將有至少53架A320系列飛機因租賃到期或機齡因素退役，本次採購部分將用於汰舊換新。

目前東航機隊規模為823架，其中A320系列達388架，占比接近一半。

東航表示，此次引進Airbus新一代窄體機，有助於提升航班運量與載客能力，優化機隊結構、降低油耗與單位成本，同時強化航線布局與市場競爭力，並推進「雙碳」目標。

A320neo系列為目前全球主流單通道機型之一，憑藉較佳燃油效率與航程表現，廣受航空公司採用。去年底以來，包括中國國航、吉祥航空、春秋航空及中國飛機租賃等企業，也陸續宣布訂購A320neo系列飛機。

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