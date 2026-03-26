聽新聞
0:00 / 0:00
中國1至2月汽車出口年增6成 持續成長
相較於中國國內汽車市場低迷，今年1-2月，汽車出口155萬輛，年增61%；其中，新能源汽車出口67萬輛，年增88%，表現好於預期。
綜合陸媒報導，乘聯分會秘書長崔東樹發布2026年1-2月中國汽車出口市場分析。
2025年中國汽車實現出口832萬輛，較2024年全年增加30%。2026年1-2月中國汽車實現出口155萬輛，年增61%。2026年2月中國新能源汽車出口32萬輛，年增120%，1-2月累計出口67萬輛，年增88%。中國整車出口總量排名第一的國家是俄羅斯。
崔東樹表示，中國新能源車1-2月出口表現好於預期，主要是插電式混合動力車和混合動力車替代純電動車成為出口的新增長點，尤其是插電式混合動力的皮卡車出口表現較強，成為商用車新能源車出口亮點。
分析指出，1-2月出口增速相對強勁，主要也是中國國內市場低迷，企業對應海外市場能力增強。
中國汽車工業協會信息發布會11日發布，受到春節減少工作日影響，1至2月，汽車產銷累計完成412.2萬輛和415.2萬輛，年減9.5%和8.8%。其中，中國國內汽車銷量1月暴跌34.2%；2月則是年減15.2%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。