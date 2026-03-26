中國1至2月汽車出口年增6成 持續成長

今年北京中關村論壇開幕式廿五日上午舉行，中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥致詞時指出，十五五時期大陸將會加快推進高水平科技自立自強，著力建設國際科技創新中心，打造科技強國「重要戰略支點」。他強調，「中國科技發展離不開世界，世界科技發展也離不開中國」，大陸科技開放的門愈開愈大。

2026-03-26 00:53