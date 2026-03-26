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墨西哥加徵關稅 北京認定貿易壁壘

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國中商務部25日公告，認定墨西哥對中國等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，構成貿易投資壁壘。(美聯社)
中國中商務部25日公告，認定墨西哥對中國等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，構成貿易投資壁壘。(美聯社)

中國大陸被指利用墨西哥「洗產地」，以應對美國加徵關稅，墨西哥自今年一月起對大陸在內等與墨西哥無貿易協定的國家，加徵最高百分之五十的進口關稅。大陸商務部昨對此公告，認定墨西哥對大陸等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，構成貿易投資壁壘，並稱中方有權採取相應措施，堅決維護大陸產業利益。

大陸商務部昨公布對墨西哥相關涉陸限制措施進行投資壁壘調查的結論。商務部發言人指，該項調查立案後，商務部通過問卷調查、實地調查等方式，向各利害關係方核實相關情況、聽取意見，調查過程中，「墨西哥政府未向調查機關提交相關評論意見」。

大陸商務部發言人並稱，調查顯示墨西哥對大陸等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，對大陸企業的產品、服務和投資進入墨西哥市場造成限制和阻礙，對大陸相關企業及其產品在墨西哥市場的競爭力造成損害。鑒此，商務部依法認定墨西哥相關涉陸限制措施構成貿易投資壁壘。

針對因應措施，大陸商務部指，根據對外貿易壁壘調查規則第卅三條規定，商務部有權採取相應措施。法規顯示，相應措施包含進行雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制，或者「採取其他適當的措施」。

根據公告附件，中方調查指，墨西哥此次加徵關稅共涉及一四六三個稅號產品，稅率範圍從百分之五至百分之五十不等，適用百分之五十最高稅率的主要是鋼鐵及其製品、車輛及零部件等產品。其中，涉及大陸對墨出口超過三百億美元。

調查顯示，百分之八十一點一的答卷企業認為，被調查措施將對其產品進入墨西哥市場造成阻礙或限制。答卷企業預期，被調查措施實施後，將導致大陸企業對墨出口銷售額出現顯著下降。其中，約百分之廿九點二的答卷企業預計未來一年對墨銷售額損失將超過一千萬美元。

中方 稅率 貿易壁壘

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