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金融震盪 陸央行前行長周小川籲：IMF協調4領域

聯合報／ 特派記者黃雅慧／博鰲報導
大陸央行前行長周小川在博鰲論壇表示，全球有包括氣候變遷、債務問題等四領域需要協調並尋求共識。（新華社）
大陸央行前行長周小川在博鰲論壇表示，全球有包括氣候變遷、債務問題等四領域需要協調並尋求共識。（新華社）

全球金融因國際局勢面臨震盪，維護金融穩定成為各國要務，大陸央行前行長周小川昨在博鰲論壇表示，面對當前全球發展不平衡，有包括氣候變遷、債務問題等四領域需要協調並尋求共識。他建議使用國際貨幣基金（ＩＭＦ）框架措施來解決問題。

區域衝突導致全球金融震盪，周小川表示，美國事實上也處於不平衡狀況，但美國不使用匯率或類似機制來解決問題，而使用稅收，但稅收是棘手問題。

ＩＭＦ在處理全球不平衡議題上有一套綜合性監測、分析和政策協調機制，比如對成員國提建議，要求調整貨幣或財政政策；涉及多個主要經濟體的系統性不平衡問題，會召集相關國家（通常是Ｇ二十中的主要順差國和逆差國）進行閉門會議，促進政策協調；倡導共同承擔責任等。但近年因貿易碎片化、政策協調困難，該框架窒礙難行。

周小川認為過去Ｇ二十因應金融危機而推動政策協調，但現在一些大國對於頻繁地參與Ｇ二十峰會沒有太大興趣，各國決策越來越多關注國內問題。

在前述狀態下，協調的作用更加重要。周小川認為有四領域需要協調並找到共識：一是氣候變遷議題；二是支付系統；三是一些發展中國家疫後面臨嚴峻債務問題，雖然Ｇ二十在二○二○年制定政策延遲債務支付，但目前還未得到很好解決；四是全球發展不平衡問題。

論壇上，各方對於亞洲地區央行很難把匯率當作吸收衝擊的工具進行熱議。周小川說，當匯率浮動過大，會給決策者帶來相當大的壓力。對大陸來說，傳統上就是中央計畫經濟，老制度喜歡價格穩定性，衡量匯率用的是購買力平價，認為購買力平價沒有發生變化，為什麼匯率要波動，這是繼承過去計畫經濟的思維。

亞洲開發銀行前行長、日本國際經濟戰略中心理事長中尾武彥認為，匯率波動太多會讓國家可信度受影響。蒙古國央行行長那仁朝格特說，蒙古國特別仰賴出口，固定匯率很重要，因此央行會調節。

大陸央行 博鰲論壇 IMF

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