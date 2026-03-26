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官方出手 外賣補貼戰喊卡

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸國家市場監督管理總局轉發大陸經濟日報的評論文章「外賣大戰該結束了」。市場分析認為，這一信號意味著監管層有望出手干預，為持續近一年的外賣補貼大戰按下終止鍵。

受到官方反內捲消息影響，大陸外賣三巨頭昨（25）日聯袂大漲，美團飆漲13.9%、阿里巴巴漲4.6%、京東漲4.8%。

該評論指出，外賣平台間的惡性價格戰已對餐飲行業及宏觀經濟造成負面影響，呼籲結束「燒錢遊戲」。此外，全國市場監管系統價格監督檢查和反不正當競爭工作座談會在3月24日召開，會議資訊顯示，今年價格監督檢查和反不正當競爭工作將聚焦建設強大國內市場，增強高品質發展動力。

北京市市場監管局23日聯合市商務局、市文化和旅遊局，依法約談和行政指導攜程、去哪兒網、高德、京東、淘寶閃購、美團、飛豬旅行、途家民宿、抖音等12家平台企業，集中通報展開平台內捲式競爭綜合整治以來發現的第一批問題並提出整改要求。有望促使各大平台間的價格戰降溫，帶來業績修復預期。

財報顯示，受巨額補貼和宣傳費用影響，阿里巴巴去年第4季的經營利潤僅人民幣106.45億元，年跌74%。美團日前在港交所發布業績預告，預計2025年虧損約人民幣233億元至243億元，今年第1季將延續虧損。

據立信諮詢發布最新研究報告顯示，持續一年的外賣補貼大戰，正引發餐飲行業通縮。使餐飲商戶普遍承受營收與利潤的雙重壓力，反映出互聯網巨頭的內捲式競爭已產生負面外溢。

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